Diretta Formula E/ ePrix Roma 2022 streaming video tv: bis nella capitale, 10 aprile

La diretta Formula E ci farà compagnia anche oggi, domenica 10 aprile: si deve completare infatti il meraviglioso weekend a Roma, che sta ospitando il quarto (ieri) e il quinto (oggi) appuntamento del Mondiale di Formula E che è ormai entrato definitivamente nel vivo. Allora oggi ci attende l’ePrix numero 2 sul tracciato del Circuito Cittadino dell’EUR, che sorge naturalmente nell’omonimo quartiere della nostra capitale. Roma ospita la Formula E esattamente un anno dopo l’appuntamento che anche nella scorsa stagione era stato collocato nel secondo weekend di aprile, ci sono stati ben due mesi di sosta dopo le prime gare stagionali, ma da adesso in poi la Formula E ci proporrà tanti eventi affascinanti.

DIRETTA FORMULA E/ ePrix Roma 2022: Mitch Evans vincitore di gara-1 all'EUR!

L’ePrix Roma 2022 è senza dubbio tra i più attesi sotto ogni punti di vista, grazie al fascino impareggiabile della Città Eterna: ricordiamo che la partenza della gara è stata fissata alle ore 15.00 del pomeriggio e che la corsa durerà come sempre 45 minuti più un giro. Siamo allora naturalmente molto curiosi di scoprire se l’ePrix Roma 2022 di Formula E ci darà indicazioni differenti rispetto alle prime tre gare e soprattutto rispetto alla corsa che abbiamo vissuto ieri. Non ci sarebbe da stupirsi, perché in Formula E le doppiette di gare danno quasi sempre verdetti ben diversi fra loro; adesso però scopriamo tutte le informazioni utili per seguire al meglio la diretta Formula E da Roma.

DIRETTA FORMULA E/ ePrix Messico 2022 video streaming tv: così negli anni scorsi

DIRETTA E-PRIX ROMA 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA DI FORMULA E

La diretta tv della Formula E per l’ePrix Roma 2022 rappresenta un appuntamento in chiaro per tutti: la gara infatti verrà trasmessa da Mediaset su Italia 1, naturalmente canale numero 6 del telecomando. La stessa emittente fornirà la possibilità di seguire l’evento anche in diretta streaming video, attraverso il sito di Sportmediaset; ricordiamo che la mobilità sarà in alternativa anche sull’app ufficiale della Formula E, oltre che sui relativi profili di Facebook e YouTube. Per gli abbonati alla tv satellitare, ricordiamo anche la diretta tv sui canali di Sky Sport e lo streaming tramite Sky Go.

Diretta Formula E/ ePrix Arabia Saudita 2 video streaming tv: ha vinto Mortara!

DIRETTA FORMULA E, E-PRIX ROMA 2022: RISULTATI E CONTESTO

La diretta Formula E che ci attende oggi “ripartirà” dai verdetti della gara disputata ieri pomeriggio, che ha visto la vittoria di Mitch Evans, il neozelandese della Jaguar che dopo avere raccolto un solo punto nelle precedenti tre gare ha dominato, cogliendo una vittoria meritatissima. Sul podio con Evans l’olandese Robin Frijns e il belga Stoffel Vandoorne, oggi naturalmente ci sarà l’attesa per scoprire se si ripeterà chi ha fatto bene già ieri. Sarà un’impresa tutt’altro che scontata, se si pensa che nell’intera stagione 2021 nessuno è mai riuscito a fare doppietta di vittorie e sono anzi rarissimi anche i casi di vittoria accompagnata da un podio. Ci riuscì l’italo-svizzero Edoardo Mortara, che a Puebla fu terzo nella prima gara e il giorno seguente vinse la seconda; stessa impresa per il britannico Alex Lynn nel suo evento di casa a Londra, dove fu a sua volta terzo nella prima gara e vincitore il secondo giorno.

Annotiamo poi l’ottimo rendimento del francese Norman Nato a Berlino, con un quarto posto in gara-1 seguito dalla vittoria nel secondo Prix e di fatto l’elenco delle buone doppiette si chiude qui. Ancora più singolare è notare che l’anno scorso chi vinse gara-1 fece sempre malissimo il giorno dopo: su sette doppiette, in gara-2 i vincitori del primo ePrix raccolsero due noni, un decimo, un undicesimo, un sedicesimo, un diciottesimo e un ventesimo posto il giorno successivo ai loro successi. Chissà se nel 2022 riusciremo ad invertire questa curiosa tendenza fortemente negativa: in Arabia Saudita non era successo, con Nyck de Vries vincitore in gara-1 e solo decimo in gara-2, quando trionfò Edoardo Mortara che però il giorno prima era stato sesto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA