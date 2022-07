DIRETTA FORMULA E/ ePrix Londra 2022 video streaming tv: la classifica

DIRETTA FORMULA E: LA CLASSIFICA

Trovandoci al primo appuntamento dell’ePrix Londra 2022, per la diretta di Formula E, è giusto fare un focus sulla classifica del Mondiale anche perché mancano quattro gare al termine della stagione (doppio appuntamento qui e a Seul). Stoffel Vandoorne, come già detto, con un quarto e un secondo posto a Brooklyn si è rimesso al comando: sono 155 i punti del belga che ne ha 11 di vantaggio su Edoardo Mortara, appena discreto a New York ma comunque capace di prendersi i punti in entrambe le gare e, particolare non indifferente, il giro veloce in gara in entrambi i casi, cosa che gli ha dato 2 punti in più. Terza posizione per Mitch Evans, che continua a salire di colpi: per il neozelandese i punti da recuperare a Vandoorne sono 16, in corsa per il Mondiale c’è sicuramente anche Jean-Eric Vergne (128 punti) e come lui anche Robin Frijns (104) e Antonio Félix Da Costa, ritiratosi in gara-1 a Brooklyn ma vincitore della seconda corsa.

Gli altri? Forse per loro è troppo tardi: Lucas Di Grassi di punti ne ha 84 e dopo il secondo posto di gara-1, due settimane fa, si è ritirato il giorno seguente sprecando una bella occasione. Tecnicamente, con 116 punti a disposizione, potrebbe diventare campione del mondo anche uno tra Nick Cassidy, Jake Dennis e Sam Bird ma appare francamente un’ipotesi complessa… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA FORMULA E: PRIMO DI DUE SHOW A LONDRA!

Nuovo appuntamento con la diretta di Formula E: si corre l’ePrix Londra 2022, sabato 30 luglio prima gara di un evento doppio (la seconda corsa sarà ovviamente domani) come era già stato due settimane fa nella cornice di Brooklyn, e come sarà anche a Seul dove finalmente vivremo la finale di questo appassionante campionato dedicato alle macchine elettriche. A Londra non si corre dal 2016, ed è anche cambiato il circuito: questo ovviamente contribuisce a rendere ancora più entusiasmante questa due giorni, oltre al fatto che la corsa al titolo Mondiale è tutt’altro che decisa.

Da questo punto di vista infatti dobbiamo dire che nell’ePrix New York Stoffel Vandoorne si è ripreso il primo posto in classifica, e comanda con un margine esiguo su Edoardo Mortara; realisticamente possiamo dire che sono quattro i piloti che se la possono giocare, in realtà sarebbero molti di più per aritmetica, e le sorprese in Formula E non sono mai mancate. Aspettiamo quindi che si corra per la diretta dell’ePrix Londra 2022, e poi scopriremo come sarà cambiata la graduatoria anche in vista del secondo appuntamento, quello di domenica, che darà un’altra definizione alla situazione.

DIRETTA FORMULA E STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE L’ePRIX LONDRA 2022

La diretta tv della Formula E per l’ePrix Londra 2022 rappresenta un appuntamento in chiaro per tutti: la gara infatti verrà trasmessa da Mediaset su Canale 20, naturalmente tasto numero 20 del telecomando. La stessa emittente fornirà la possibilità di seguire l’evento anche in diretta streaming video, attraverso il sito di Sportmediaset; ricordiamo che la mobilità sarà in alternativa anche sull’app ufficiale della Formula E, oltre che sui relativi profili di Facebook e YouTube. Per gli abbonati alla tv satellitare, ricordiamo anche la diretta tv sui canali di Sky Sport e lo streaming tramite Sky Go.

FORMULA E ePRIX LONDRA 2022: RISULTATI E CONTESTO

Si corre dunque nella diretta di Formula E: l’ePrix Londra 2022 ci ha tenuto compagnia per le prime due stagioni del Mondiale delle macchine elettriche, ma eravamo sul circuito cittadino di Battersea Park in una cornice particolarmente suggestiva. Poi abbiamo avuto una lunga pausa: non si è più andati a gareggiare nella capitale d’Inghilterra, quando si è tornati a farlo era il 2021 e nel frattempo era cambiato il tracciato.

Da Battersea siamo andati al circuito ExCeL Exhibition Centre (questo il nome completo) che avrebbe dovuto esordire nel 2019-2020 ma era stato utilizzato come ospedale da campo, per sopperire all’emergenza data dalla pandemia di Coronavirus. Finalmente poi Londra è tornata a ospitare una gara di Formula E e adesso eccoci qui, ricordando comunque che l’ePrix Londra nel corso della sua breve storia ha sempre rappresentato un doppio appuntamento; adesso sarà interessante stabilire come andranno le cose in pista, tra oggi e domani la diretta di Formula E potrebbe regalarci tanti scossoni nella classifica del Mondiale, e facilmente anche un nuovo leader…











