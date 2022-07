Diretta Formula E/ ePrix New York 2022 streaming video tv: gara-1 a Brooklyn!

DIRETTA FORMULA E ePRIX NEW YORK 2022: NELLA GRANDE MELA!

Torna la diretta di Formula E, sabato 16 luglio: il primo di due appuntamenti con l’ePrix New York 2022 scatta infatti oggi alle ore 19:00 (naturalmente secondo il fuso di casa nostra), e sarà allora molto interessante scoprire quello che succederà in pista. Siamo sul circuito cittadino di Brooklyn: location altamente suggestiva per il Mondiale delle macchine elettriche, che come detto raddoppierà domani e ci consegnerà dunque la quarta tappa con due gare nel corso del campionato (sappiamo già che anche le ultime due prevedranno due corse).

DIRETTA FORMULA E/ ePrix Marrakech 2022 video tv: Mortara trionfa! Da Costa secondo

Ormai siamo arrivati ad un momento topico: dopo l’ePrix di Marrakech Edoardo Mortara si è portato in testa alla classifica, i punti di vantaggio però sono 11 e dunque lo svizzero, se vorrà davvero vincere il Mondiale di Formula E, dovrà trovare quella costanza che in generale è mancata a tutti i piloti impegnati nel campionato. Vedremo allora come andranno le cose nell’ePrix New York 2022, la diretta di Formula E sta per farci compagnia e noi siamo pronti a vivere tutte le emozioni che arriveranno dal circuito cittadino di Brooklyn, per una gara che speriamo avvincente e all’altezza delle aspettative.

Diretta Formula E/ Evans ha vinto l'ePrix Giacarta 2022! Vergne e Mortara sul podio

DIRETTA FORMULA E ePRIX NEW YORK 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

La diretta tv della Formula E per l’ePrix New York 2022 rappresenta un appuntamento in chiaro per tutti: la gara infatti verrà trasmessa da Mediaset su Canale 20, naturalmente tasto numero 20 del telecomando. La stessa emittente fornirà la possibilità di seguire l’evento anche in diretta streaming video, attraverso il sito di Sportmediaset; ricordiamo che la mobilità sarà in alternativa anche sull’app ufficiale della Formula E, oltre che sui relativi profili di Facebook e YouTube. Per gli abbonati alla tv satellitare, ricordiamo anche la diretta tv sui canali di Sky Sport e lo streaming tramite Sky Go.

Diretta Formula E/ ePrix Berlino 2022: ha vinto Nyck De Vries! Vandoorne resta leader

DIRETTA FORMULA E ePRIX NEW YORK 2022: RISULTATI E CONTESTO

Nel presentare la diretta di Formula E per l’ePrix New York 2022 dobbiamo certamente dire che Edoardo Mortara è il pilota del momento: lo svizzero del team ROKiT Venturi Racing (Mercedes) ha trionfato a Marrakech due settimane fa, vincendo la terza gara della stagione. In questo senso ha pareggiato il numero di vittorie di Mitch Evans, che però rispetto a lui ha ottenuto meno piazzamenti e infatti è quarto in classifica: a inseguire Mortara sono soprattutto due ex piloti di Formula 1 come Jean-Eric Vergne e Stoffel Vandoorne, quest’ultimo primo nella classifica di Formula E fino all’ultimo ePrix e ora addirittura al terzo posto.

Le gare che mancano al termine del campionato sono però 6, perché come già detto anche a Londra e Seul vivremo un doppio appuntamento; dunque, contando che i punti a disposizione non sono pochi, è davvero tutto possibile nella graduatoria del Mondiale e a vincere il titolo iridato, nella diretta di Formula E, potrebbe anche essere un pilota che in questo momento occupa posizioni di rincalzo. Intanto, per gara-1 dell’ePrix New York 2022, tra poco scopriremo davvero quello che succederà sul circuito cittadino di Brooklyn, dunque ci dobbiamo mettere comodi e stabilire quello che succederà…











© RIPRODUZIONE RISERVATA