DIRETTA FORMULA E/ ePrix Roma 2023 video streaming tv: ci siamo, inizia gara-2! (oggi 16 luglio)

DIRETTA FORMULA E ePRIX ROMA 2023: VIA A GARA-2!

Siamo pronti a vivere le emozioni di gara-2 per l’ePrix Roma 2023: la diretta di Formula E torna a farcia compagnia e noi possiamo fare un riassunto di come sia cambiata la classifica del Mondiale dopo la gara del sabato: Ricordiamo che la vittoria è andata a Mitch Evans (terzo successo stagionale) davanti a Nick Cassidy e Maximilian Gunther: il neozelandese ha dunque allungato su Jake Dennis (giunto quarto) e adesso lo precede con cinque punti di vantaggio – 171 contro 166 – mentre Evans si è avvicinato al connazionale che ora è lontano 20 lunghezze.

A quota 144 punti troviamo Pascal Wehrlein, che ha perso una bella occasione arrivando settimo; quinta posizione per Jean-Eric Vergne che deve recuperare 64 punti a Cassidy. In palio ce ne sono ancora parecchi (per la precisione 87) ma chiaramente adesso la possibilità di vincere il Mondiale di Formula E si riduce a pochi piloti: sicuramente Cassidy, Dennis e Evans, Wehrlein avrà già bisogno di grandi risultati tra Roma e Londra mentre Vergne appare fuori dai giochi. Ad ogni modo mettiamoci comodi e torniamo a dare la parola al circuito cittadino dell’EUR: la diretta della Formula E, con gara-2 dell’ePrix Roma 2023, sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA FORMULA E ePRIX ROMA 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

La diretta tv della Formula E per l’ePrix Roma 2023 rappresenta un appuntamento in chiaro per tutti: la gara infatti verrà trasmessa da Mediaset sul Canale 20. La stessa emittente fornirà la possibilità di seguire l’evento anche in diretta streaming video, attraverso il sito di Sportmediaset; ricordiamo che la mobilità sarà in alternativa anche sull’app ufficiale della Formula E, oltre che sui relativi profili di Facebook e YouTube.

FORMULA E ePRIX ROMA 2023: PRONTI PER GARA-2!

Siamo quasi pronti per gara-2 dell’ePrix Roma 2023: la diretta di Formula E raddoppia domenica 16 luglio, il via è previsto alle ore 15:00 e come già dicevamo ieri questa è una delle tappe che, nel Mondiale dedicato alle macchine elettriche, prevede due corse. Ce ne sono già state, ce ne sarà un’altra: questo di Roma, sul circuito cittadino dell’EUR, è il penultimo appuntamento nella stagione perché la conclusione, con la proclamazione del campione del mondo, arriverà a Londra e anche qui appunto le gare da vivere saranno due.

Per il momento nella diretta di Formula E possiamo dire regni l’incertezza: del resto da quando questo Mondiale delle macchine elettriche ha visto la luce lo scenario è sempre stato questo, rarissime volte c’è stato un pilota capace di dominare (come ad esempio avviene in Formula 1) proprio perché le regola fanno sì che ci sia un equilibrio di fondo. Anche per i criteri di cui sopra dunque la diretta di Formula E per gara-2 dell’ePrix Roma 2023 promette scintille e battaglia, vedremo come andranno le cose tra poco sul circuito dell’EUR…

DIRETTA FORMULA E ePRIX ROMA 2023: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Formula E ci accompagna allora verso gara-2 dell’ePrix Roma 2023: la situazione di classifica arrivando all’EUR era assolutamente in evoluzione, con Jake Dennis che era stato capace di piazzarsi al comando grazie a un solido stint nelle ultime tre gare ma il neozelandese Nick Cassidy che lo tallonava ad un solo punto di distanza. A tale proposito, bisogna dire che sono ancora parecchi i punti che devono essere assegnati nel corso del Mondiale di Formula E: davvero potrebbe succedere di tutto e non vediamo l’ora di scoprire chi vincerà il titolo.

Intanto possiamo ricordare, a titolo informativo, che rispetto agli scorsi anni sono cambiate alcune regole; forse la più importante è quella che prevedeva una tempistica per aprire e chiudere le gare, questa volta per il 2022-2023 gli organizzatori hanno stabilito che si debba percorrere un preciso numero di giri per ogni corsa. Del resto però la Formula E è in costante evoluzione, come dimostrato anche dall’abolizione del FanBoost o le modifiche circa la potenza delle auto; ora a noi non resta che accomodarci per assistere a gara-2 dell’ePrix Roma 2023…











