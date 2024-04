Diretta Formula E/ ePrix Misano 2024 streaming video tv: si fa il bis! (oggi domenica 14 aprile)

Secondo giorno in compagnia della diretta Formula E dalla Romagna, perché oggi ci sarà l’altro ePrix Misano 2024 che completa oggi, domenica 14 aprile, il bellissimo e inedito weekend italiano della categoria riservata alle monoposto elettriche sul Misano World Circuit Marco Simoncelli, che ha sostituito Roma come evento nel nostro Paese. Naturalmente abbiamo ancora negli occhi quanto è successo ieri pomeriggio nel primo ePrix disputato a Misano Adriatico, con la vittoria di Antonio Felix da Costa, il portoghese della Porsche che ha preceduto sul traguardo il britannico Oliver Rowland, comunque a sua volta molto soddisfatto, dal momento che il britannico della Nissan con la piazza d’onore è salito al comando della classifica del Mondiale Piloti.

Si è trattato anche del debutto del cosiddetto cosiddetto Attack Charge, un pit-stop obbligatorio durante il quale le monoposto saranno ricaricate utilizzando un Boost Charger connesso con il posteriore della vettura e dopo il quale i piloti hanno due “bonus” in attack mode e 4 kwh extra di energia per il resto della corsa. Oggi dunque, fra i temi d’interesse del secondo ePrix Misano 2024, ci sarà anche la curiosità di scoprire se questa innovazione verrà sfruttata meglio avendo l’esperienza di quanto successo ieri. Inoltre, essendo un circuito completamente nuovo per la categoria, naturalmente anche la conoscenza della pista che cresce sempre più potrebbe essere un fattore significativo per la diretta Formula E da Misano, atto secondo.

DIRETTA EPRIX MISANO 2024 FORMULA E, COME VEDERE LA GARA IN STREAMING VIDEO TV

Non cambiano evidentemente rispetto a ieri le modalità per seguire il secondo appuntamento con il weekend italiano del Mondiale delle monoposto elettriche, per chi non riuscirà ad assistere dal vivo alle emozioni di gara-2 la diretta tv della Formula E per l’ePrix Misano 2024 sarà garantita ancora una volta in chiaro per tutti da Mediaset su Italia 1, con la partenza della gara alle ore 15.00. Di conseguenza, ecco che la Formula E da Misano sarà visibile anche in diretta streaming video, attraverso il servizio Mediaset Infinity; ricordiamo infine che la Formula E è visibile per gli abbonati anche su Eurosport 2 e in streaming tramite il servizio offerto da Discovery +.

DIRETTA FORMULA E: QUANTA ITALIA È PROTAGONISTA A MISANO?

Dal momento che siamo in Italia, cerchiamo adesso di scoprire quale sia il ruolo del nostro Paese nella diretta Formula E. In termini di eventi in calendario, sicuramente possiamo dire che l’Italia sia stata fra le prime nazioni a credere nel Mondiale riservato alle monoposto elettriche: a Roma infatti si correva fin dal 2018, con l’unica eccezione causata dal Covid nel 2020 e con il passaggio a un doppio ePrix dal 2021 in poi, doppietta confermata anche con il passaggio a Misano Adriatico in questa stagione. Solamente Germania, Stati Uniti e Arabia Saudita hanno ospitato più corse nella breve ma ormai significativa storia iridata della Formula E.

Quanto a piloti e team, il discorso cambia. In questo momento ci dobbiamo infatti aggrappare al sangue italiano nelle vene di Edoardo Mortara, che tuttavia è nato a Ginevra e rappresenta la Svizzera, con risultati eccellenti soprattutto nelle stagioni 2021 e 2022, che chiuse rispettivamente al secondo e al terzo posto nella classifica finale del Mondiale Piloti, mentre il 2023 è stato molto più complicato, così come l’inizio del 2024. Come scuderie invece il punto di riferimento è naturalmente il team Maserati MSG Racing, che è monegasco ma porta in gara la leggendaria casa del Tridente, rappresentando così la tradizione dei costruttori italiani anche tra le monoposto elettriche.











