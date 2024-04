DIRETTA FORMULA E/ ePrix Montecarlo 2024 video streaming tv: Buemi ha vinto due volte! (oggi 27 aprile)

DIRETTA FORMULA E EPRIX MONTECARLO 2024: L’ALBO D’ORO

Come già detto la diretta di Formula E fa tappa in un circuito ormai tradizionale: l’ePrix Montecarlo 2024 è stato introdotto nel calendario del Mondiale nel 2015, anche se poi sono state saltate le edizioni 2016, 2018 e 2020. Nelle prime edizioni il tracciato è stato utilizzato in formato ridotto; tre anni fa si è aperto a quello che viene usato anche in Formula 1 ma con una lieve variante alla Nouvelle Chicane, infine nel 2022 il circuito del Principato di Monaco è lo stesso e questo, naturalmente, contribuisce ad aumentare lo spettacolo.

L’albo d’oro dell’ePrix Montecarlo ci dice che Sébastien Buemi ha vinto due volte: lo svizzero ha festeggiato nelle prime due edizioni di questa corsa. Poi abbiamo avuto vincitori sempre diversi: nel 2019 è toccato a Jean-Eric Vergne arrivare davanti a tutti, due anni più tardi a trionfare nell’ePrix Montecarlo è stato Antonio Félix da Costa e infine abbiamo avuto i successi di Stoffel Vandoorne e Nick Cassidy. Notiamo dunque che per quattro volte la vittoria è andata a un ex pilota di Formula 1, naturalmente l’esperienza accumulata a Montecarlo aiuta non poco; possiamo poi aggiungere che Mitch Evans è sempre arrivato secondo nelle ultime due edizioni e ha tre podi totali qui, mentre Lucas Di Grassi la piazza d’onore l’aveva timbrata due volte alle spalle di Buemi, dunque nel 2015 e nel 2017. (agg. di Claudio Franceschini)

FORMULA E STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME SEGUIRE L’EPRIX MONTECARLO 2024

Ancora una volta bisogna ricordare che la diretta tv della Formula E viene garantita in chiaro: anche per l’ePrix Montecarlo 2024 l’appuntamento sarà su Italia 1 (solo per quanto riguarda la gara, a differenza di prove libere e qualifiche) e di conseguenza anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi, sul sito sportmediaset.it. Va poi detto che l’ePrix Montecarlo 2024 verrà trasmesso anche su Eurosport 2, canale che è presente al numero 211 del decoder di Sky Sport e per il quale dunque sarà necessario un abbonamento alla televisione satellitare.

GRANDE SPETTACOLO!

Proseguono le grandi emozioni della Formula E: sabato 27 aprile il Mondiale delle macchine elettriche fa tappa nel Principato di Monaco, si corre l’ePrix Montecarlo 2024 che è di fatto il sesto appuntamento della stagione, anche se sarà l’ottava gara visto che a Diriya e Misano abbiamo avuto una doppia corsa. La diretta dell’ePrix Montecarlo 2024 scatta alle ore 15:00, si tratta di un appuntamento tradizionale che ormai si corre sul tracciato tradizionale e dunque quello utilizzato anche dalla Formula 1, arriviamo da un doppio appuntamento a Misano che ha regalato tanti spunti e una classifica rimodellata.

La diretta della Formula E riparte dunque da qui, dalle vittorie che erano andate a Oliver Rowland (dopo la squalifica di Antonio Félix Da Costa) e Pascal Wehrlein; attualmente a giocarsi il titolo Mondiale sono due piloti, ma come sappiamo e ricordiamo dagli anni precedenti non c’è una macchina o un pilota che siano davvero dominanti e allora può benissimo essere che a vincere oggi sia un protagonista inatteso. Lo scopriremo presto insieme, perché tra poche ore sarà davvero il tempo di metterci comodi e stare a vedere quello che succederà nel corso dell’ePrix Montecarlo 2024 per l’appassionante diretta di Formula E.

DIRETTA FORMULA E EPRIX MONTERCARLO 2024: SCENARIO APERTO

Abbiamo detto che gli scenari che ci introducono alla diretta di Formula E per l’ePrix Montecarlo 2024 sono aperti: addirittura il già citato Pascal Wehrlein e Jack Dennis sono appaiati al comando della classifica, per il britannico si tratterebbe di un bis visto che, lo ricordiamo, Dennis ha vinto il Mondiale delle macchine elettriche un anno fa. Tuttavia, come sempre, lo scenario è ingarbugliato: una delle prerogative della Formula E, possiamo dire così, è quella di avere tanto equilibrio in pista e infatti Wehrlein, dopo sette ePrix disputati in stagione, rimane l’unico ad averne vinti almeno due.

A Misano avrebbe potuto riuscirci Rowland, che avrebbe fatto doppietta sul circuito dedicato a Marco Simoncelli: purtroppo il pilota del team Nissan è incredibilmente rimasto senza benzina nel corso dell’ultimo giro, dovendo lasciare la vittoria a Wehrlein e chiudendo con zero punti una gara-2 che avrebbe potuto regalargli un weekend perfetto. Vedremo allora se nell’ePrix Montecarlo 2024 arriverà il riscatto per Rowland, ma chiaramente Wehrlein e Dennis non vorranno fare sconti così come tutti gli altri piloti presenti sul tracciato, il fatto di correre sul circuito della Formula 1 è un motivo in più per seguire oggi la diretta della Formula E perché sappiamo che a Montecarlo i colpi di scena sono all’ordine del giorno.











