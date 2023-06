DIRETTA FORMULA E/ ePrix Portland 2023: Nick Cassidy ha vinto, Jake Dennis nuovo leader! (25 giugno 2023)

DIRETTA ePRIX PORTLAND 2023: HA VINTO NICK CASSIDY

Nick Cassidy ha vinto l’ePrix Portland 2023 per il Mondiale di Formula E: è stata una gara pazza, con la bellezza di 304 sorpassi e una Safety Car risultata determinante, perché è rimasta in pista a lungo dopo l’incidente occorso a Roberto Merhi. Una gara come detto molto bella: Cassidy è riuscito a spuntarla su Jake Dennis che aveva conquistato la pole position qui in Oregon, e che se non altro proprio all’ultimo giro ha conquistato la seconda piazza ai danni di Antonio Félix Da Costa.

Male Pascal Wehrlein, arrivato ottavo; in questo modo cambia anche la classifica di Formula E perché Cassidy grazie alla sua vittoria si porta a 153 punti, Dennis ne ha però 154 e dunque è il nuovo leader di questo appassionante Mondiale con Wehrlein che adesso di punti ne ha 138. Il Mondiale di Formula E ripartirà adesso a metà luglio: avremo l’appuntamento, che sarà doppio, di casa nostra a Roma, penultima tappa prima della tradizionale chiusura, sempre con due gare, a Londra. (agg. di Claudio Franceschini)

ePRIX PORTLAND 2023: TAPPA NEGLI USA!

La diretta Formula E tornerà a farci compagnia nella notte fra sabato 24 e domenica 25 giugno, dal momento che è in programma l’appuntamento con l’ePrix Portland 2023, che sarà il dodicesimo atto del Mondiale di Formula E, tappa che naturalmente porta la categoria elettrica dell’automobilismo in un Paese fondamentale per lo sviluppo di questa categoria, cioè gli Usa. Per la precisione siamo nello Stato dell’Oregon, quindi sulla costa pacifica degli Stati Uniti, da dove prenderà il via per la Formula E il rush finale: undici ePrix alle spalle, cinque da disputare, tutti in poco più di un mese dal momento che il Mondiale 2023 di Formula E terminerà a fine luglio.

La partenza sarà fissata alle ore 2.00 della notte italiana di domenica, quando saranno ancora le 17.00 locali di sabato pomeriggio nell’Oregon; l’ePrix di Portland segnerà la ripartenza del Mondiale di Formula E 2023 dopo tre settimane di pausa che hanno fatto seguito alla doppietta di eventi di inizio mese a Giacarta. Annotiamo inoltre che questa volta si tratta invece di un evento singolo, perché a Portland si disputerà un solo ePrix. Adesso però naturalmente scopriamo tutte le informazioni utili per seguire al meglio la diretta Formula E dell’ePrix di Portland sulle strade della città statunitense, anche se evidentemente il fuso orario non aiuterà.

DIRETTA ePRIX PORTLAND 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA DI FORMULA E

La diretta tv della Formula E per l’ePrix Portland 2023 rappresenta un appuntamento in chiaro per tutti: la gara infatti verrà trasmessa da Mediaset sul Canale 20. La stessa emittente fornirà la possibilità di seguire l’evento anche in diretta streaming video, attraverso il sito di Sportmediaset; ricordiamo che la mobilità sarà in alternativa anche sull’app ufficiale della Formula E, oltre che sui relativi profili di Facebook e YouTube.

DIRETTA FORMULA E, ePRIX PORTLAND 2023: IL CONTESTO

Per presentare la diretta Formula E dell’ePrix di Portland, possiamo naturalmente fare il punto della situazione, anche perché alle nostre spalle ci sono già ben undici gare sulle sedici totali dell’intero Mondiale 2023, dal momento che la Formula E mantiene il suo format concentrato nella prima metà dell’anno solare (si concluderà a fine luglio a Londra). Finora abbiamo visto in grande spolvero in particolare tre piloti, che sono infatti racchiusi in un fazzoletto di pochi punti al comando della classifica del Mondiale Piloti di Formula E. Il leader è il tedesco Pascal Wehrlein, che in Indonesia vinse al sabato e arrivò sesto alla domenica, portandosi a quota 134 punti ma con una sola lunghezza di vantaggio sul britannico Jake Dennis, che fu invece secondo in entrambe le gare di Giacarta.

Segue in terza posizione il neozelandese Nick Cassidy, altro grande protagonista della diretta Formula E in questa stagione, che però è reduce da due brutte gare in Indonesia (settimo e diciottesimo), per cui ora ha 128 punti e deve inseguire. Più staccato è il suo connazionale Mitch Evans, che troviamo in quarta posizione con 109 punti ma che certamente può a sua volta ancora puntare alla vittoria del Mondiale di Formula E mancando ben cinque ePrix alla fine del calendario. Potremmo considerare in corsa pure il francese Jean Eric Vergne, quinto con 97 punti, dopo di lui invece i distacchi cominciano a farsi decisamente pesanti. Staremo a vedere quali verdetti emetterà stanotte la diretta Formula E…











