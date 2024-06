DIRETTA FORMULA E/ ePrix Portland 2024 video streaming tv: i precedenti americani (oggi sabato 29 giugno)

DIRETTA FORMULA E: I PRECEDENTI AMERICANI

Mentre cresce l’attesa per seguire la prima gara di Portland per la diretta Formula E, possiamo ricordare che il debutto delle monoposto elettriche nella città dell’Oregon risale all’anno scorso. Era in quel caso una gara singola, la pole position andò al britannico Jake Dennis con il tempo di 1’08”931 ma poi in gara si dovette accontentare della seconda posizione, perché il vincitore dell’ePrix di Portland fu il neozelandese Nick Cassidy, con il portoghese Antonio Felix da Costa sul terzo gradino del podio.

Allargando l’orizzonte a tutti gli Stati Uniti, possiamo ricordare che nel 2015 ci fu un ePrix a Miami che poi però non ebbe seguito; nello stesso anno ci fu un altro appuntamento anche a Long Beach, dove si tornò di nuovo nel 2016; il legame più forte tra la Formula E e gli Usa è tuttavia quello con New York, dove si sono disputate ben dieci gare in cinque doppiette inserite in tutte le stagioni dal 2017 al 2022, con l’unica eccezione del 2020 a causa del Covid. Il Brooklyn Street Circuit è poi uscito di scena, sostituito appunto da Portland a partire dallo scorso Mondiale di Formula E. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

EPRIX PORTLAND 2024 DIRETTA FORMULA E STREAMING VIDEO TV: ORARI E COME VEDERE

Sarà una seconda serata in compagnia della gara per l’ePrix Portland 2024, dal momento che la partenza sarà fissata alle ore 23.00 italiane, orario tutto sommato accettabile e che potrebbe attirare molti appassionati verso la diretta tv della Formula E per l’ePrix Portland 2024, visibile in chiaro per tutti sul Canale 20 di Mediaset. Di conseguenza, sarà possibile seguire anche la diretta streaming video della Formula E, attraverso il servizio Mediaset Infinity; ricordiamo infine che la Formula E è visibile anche tramite abbonamento su Eurosport 2 e in streaming tramite Discovery +.

PORTLAND TAPPA FONDAMENTALE

La diretta Formula E torna a farci compagnia dopo ben cinque settimane di pausa, si passa dalla Cina agli Usa, dove il Mondiale delle monoposto elettriche vivrà un doppio appuntamento di fondamentale significato per il Mondiale. Con il primo ePrix Portland 2024 infatti si aprirà oggi, sabato 29 giugno, un weekend evidentemente “pesante” dal punto di vista agonistico, perché oggi e domani vivremo una doppietta di eventi che sarà poi seguita solamente da quella di Londra e di conseguenza la posta in palio sarà sempre più significativa per la conquista del Mondiale Piloti 2024 di Formula E.

Sarà quindi imperdibile la diretta Formula E dal Portland International Raceway della città dell’Oregon, che aveva fatto il proprio debutto in calendario l’anno scorso ma con un evento singolo, mentre adesso ecco la “promozione” a sede di ben due ePrix, tra l’altro collocati in un momento decisivo della stagione. Tra l’altro si tratta dell’unico evento della Formula E negli Stati Uniti e quindi ha particolare importanza anche per la diffusione delle auto elettriche, ma noi adesso naturalmente dobbiamo concentrarci sull’aspetto sportivo della diretta Formula E.

DIRETTA EPRIX PORTLAND 2024 FORMULA E: FACCIAMO IL PUNTO SULLA STAGIONE

Abbiamo già accennato alle ben cinque settimane di sosta che hanno fatto seguito al precedente appuntamento con la diretta Formula E, può quindi essere prezioso fare il punto sulla situazione del Mondiale 2024 delle monoposto elettriche. Al comando c’è il neozelandese Nick Cassidy, che aveva vissuto un weekend praticamente perfetto a Berlino ma è stato molto consistente anche a Shanghai e di conseguenza sta tentando un allungo sugli inseguitori, a cominciare dal tedesco Pascal Wehrlein, che come Cassidy ha vinto due ePrix finora, ma è stato meno costante nel rendimento.

Seguono l’altro neozelandese Mitch Evans e il britannico Oliver Rowland, molto vicini a Wehrlein e di conseguenza ancora in corsa anche per il titolo, anche se il vantaggio di Cassidy è già discreto e quindi per tutti loro sarà fondamentale provare ad accorciare le distanze a Portland, altrimenti il weekend di Londra potrebbe diventare una sorta di passerella per l’attuale leader. Più difficile dare speranze agli altri protagonisti della diretta Formula E, cominciando da Jake Dennis, per il quale il distacco dal leader è già superiore alle 50 lunghezze…











