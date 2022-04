Diretta Formula E/ ePrix Roma 2022 streaming video tv: nella capitale! (9 aprile)

La diretta Formula E ci farà compagnia oggi, sabato 9 aprile: l’attesa è grande perché è Roma ad ospitare il quarto appuntamento (e domani il quinto) del nuovo Mondiale di Formula E e allora oggi ci attende l’ePrix sul tracciato del Circuito Cittadino dell’EUR, che sorge naturalmente nell’omonimo quartiere della nostra capitale. Roma ospita la Formula E esattamente un anno dopo l’appuntamento che anche nella scorsa stagione era stato collocato nel secondo weekend di aprile e segna una sorta di ripartenza: ad inizio anno avevamo avuto tre gare fra l’Arabia Saudita e Città del Messico, ma poi sono arrivati ben due mesi di sosta.

L’ePrix Roma 2022 dunque è atteso quasi come se fosse un nuovo inizio: ricordiamo che la partenza della gara è stata fissata alle ore 15.00 del pomeriggio e che la corsa durerà come sempre 45 minuti più un giro. Siamo allora naturalmente molto curiosi di scoprire se l’ePrix Roma 2022 di Formula E ci darà indicazioni differenti rispetto alle prime tre gare che hanno aperto la caccia al titolo iridato della categorie per monoposto elettriche, che nel 2021 aveva laureato Nyck de Vries campione del Mondo. Adesso però scopriamo tutte le informazioni utili per seguire al meglio la diretta Formula E da Roma.

DIRETTA E-PRIX ROMA 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA DI FORMULA E

La diretta tv della Formula E per l’ePrix Roma 2022 rappresenta un appuntamento in chiaro per tutti: la gara infatti verrà trasmessa da Mediaset su Italia 1, naturalmente canale numero 6 del telecomando. La stessa emittente fornirà la possibilità di seguire l’evento anche in diretta streaming video, attraverso il sito di Sportmediaset; ricordiamo che la mobilità sarà in alternativa anche sull’app ufficiale della Formula E, oltre che sui relativi profili di Facebook e YouTube. Per gli abbonati alla tv satellitare, ricordiamo anche la diretta tv sui canali di Sky Sport e lo streaming tramite Sky Go.

DIRETTA FORMULA E, E-PRIX ROMA 2022: RISULTATI E CONTESTO

La diretta Formula E fa dunque tappa a Roma dopo circa due mesi di sosta, è allora doveroso ricordare che cosa era successo nelle precedenti tre gare di questa stagione. L’Arabia Saudita alla fine di gennaio aveva dato gloria a Nyck de Vries ed Edoardo Mortara: l’olandese campione del Mondo in carica aveva infatti vinto al venerdì la prima gara, mentre il bis del sabato aveva sorriso al pilota italo-svizzero, che corre però con licenza della Confederazione Elvetica. La prima gara aveva visto un dominio Mercedes sotto forma di doppietta, la seconda aveva messo in evidenza la Venturi: indicazioni molto diverse, come tutto sommato è normale ad inizio stagione.

Due settimane più tardi, ormai nel messeri febbraio, si era andati a Città del Messico per la terza gara stagionale, che era stata un evento unico: in questo caso la vittoria era stata conquistata dal tedesco Pascal Wehrlein al volante di una Porsche, dunque finora abbiamo avuto tre vincitori diversi. Non solo: nel 2022 della Formula E nessuno è riuscito per il momento a salire sul podio per due volte, dunque abbiamo avuto nove nomi diversi sui gradini del podio dei tre Prix invernali, con Edoardo Mortara che si gode il primato nella classifica del Mondiale Piloti di Formula E grazie a un sesto e un quinto posto che hanno accompagnato la sua vittoria araba.











