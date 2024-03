DIRETTA FORMULA E/ ePrix San Paolo Brasile 2024 video streaming tv: la storia è breve! (oggi 16 marzo)

DIRETTA EPRIX SAN PAOLO BRASILE 2024 FORMULA E: UNA BREVE STORIA

Mentre si avvicina la diretta Formula E per l’ePrix San Paolo Brasile 2024, dobbiamo osservare che questo appuntamento con il Mondiale di Formula E ha una storia davvero breve, dal momento che l’unico precedente risale alla scorsa stagione, quando la categoria delle monoposto elettriche sbarcò per la prima volta a San Paolo, immensa megalopoli del Brasile.

Il periodo era sempre questo, perché si gareggiò il 25 marzo 2023: la pole position era andata al belga Stoffel Vandoorne, ma poi la gara esaltò altri piloti, in primis naturalmente il neozelandese Mitch Evans, che fu infatti il vincitore dello storico primo ePrix di San Paolo davanti al connazionale Nick Cassidy, che ripetendosi otterrebbe il quarto podio in altrettante corse finora disputate in questa prima parte della stagione. Il terzo posto andò al britannico Sam Bird, che fece anche segnare il giro più veloce in gara, mentre Vandoorne dovette accontentarsi del sesto posto pur essendo scattato davanti a tutti. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA EPRIX SAN PAOLO BRASILE 2024 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA DI FORMULA E

La diretta tv della Formula E per l’ePrix San Paolo Brasile 2024 rappresenta un appuntamento in chiaro per tutti: la gara infatti verrà trasmessa da Mediaset sul Canale 20. La stessa emittente fornirà la possibilità di seguire l’evento anche in diretta streaming video, attraverso il servizio Mediaset Infinity; ricordiamo che la Formula E sarà visibile anche su Eurosport 2 e in streaming tramite Discovery +, ma in questi casi naturalmente solo su abbonamento.

SI RIPARTE DOPO UN MESE E MEZZO

La diretta Formula E ci farà compagnia di nuovo oggi, sabato 16 marzo 2024, perché il programma ci riserverà il quarto appuntamento stagionale del Mondiale di Formula E che sarà l’ePrix San Paolo Brasile 2024. Si torna dunque nel continente americano dopo il debutto di un paio di mesi fa a Città del Messico, in seguito c’era stata la doppietta di gare di fine gennaio in Arabia Saudita e ben un mese e mezzo di sosta, quindi sicuramente adesso c’è grande voglia di tornare a correre. La partenza sarà fissata alle ore 18.00 italiane, cioè le 14.00 locali a San Paolo, considerate le quattro ore di fuso orario che ci separano dalla metropoli brasiliana.

Riparte quindi l’avventura dopo quello che in un certo senso è stato “l’antipasto” invernale, anche se tre ePrix su sedici sono comunque una fetta non trascurabile della stagione e di conseguenza alcuni verdetti già sono in archivio e una prima idea sulla gerarchia dei valori ce la siamo fatta. Da adesso in poi tuttavia la Formula E gareggerà a ritmo sicuramente più intenso – fra due settimane saremo a Tokyo e fra quattro avremo l’appuntamento italiano con doppio ePrix a Misano Adriatico. Possiamo allora parlare di una sorta di nuovo inizio, motivo per cui adesso scopriamo tutte le informazioni utili per seguire al meglio la diretta Formula E dell’ePrix San Paolo Brasile 2024.

DIRETTA EPRIX SAN PAOLO BRASILE 2024 FORMULA E: I TEMI DELLA NUOVA STAGIONE

Mentre aspettiamo la diretta Formula E per l’ePrix di San Paolo Brasile 2024, possiamo ricordare che si avvicina la principale novità che caratterizzerà dal punto di vista regolamentare il Mondiale 2024 riservato alle monoposto elettriche, la quale sarà introdotta dai due ePrix della Formula E in programma fra un mese a Misano. Sarà dunque l’Italia a tenere a battesimo il cosiddetto Attack Charge, cioè un pit-stop obbligatorio in una precisa finestra durante la corsa. La macchina sarà ricaricata con il cosiddetto Boost Charger connesso al retro della monoposto e dopo la sosta il pilota avrà due ‘attack mode boost’ e sarà autorizzato ad usare 4 kWh di potenza extra nel resto dell’ePrix.

Tra i piloti che animeranno la diretta Formula E in questo 2024, per il momento il punto di riferimento è senza ombra di dubbio il neozelandese Nick Cassidy, che infatti è stato terzo a Città del Messico e poi terzo e primo nelle due gare disputate in Arabia Saudita, con una notevole costanza di rendimento ai massimi livelli che naturalmente lo collocano al primo posto nella classifica del Mondiale Piloti 2024 di Formula E con 57 punti davanti ai 38 del tedesco Pascal Wehrlein, che aveva vinto in Messico, seguito dal francese Jean Eric Vergne e dal britannico Jake Dennis, che invece era stato il vincitore del primo ePrix di Diriyah.











