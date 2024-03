Diretta Formula E/ ePrix Tokyo 2024 streaming video tv: si va in Giappone! (oggi sabato 30 marzo)

La diretta Formula E ci farà compagnia di nuovo oggi, sabato 30 marzo 2024, perché in programma ci sarà il quinto appuntamento stagionale del Mondiale di Formula E che sarà l’ePrix Tokyo 2024. Le monoposto elettriche, la cui avventura stagionale era cominciata a gennaio a Città del Messico e ha visto come capitolo più recente la gara di un paio di settimane fa a San Paolo del Brasile, adesso saranno protagoniste nella immensa metropoli capitale del Giappone. La partenza sarà fissata alle ore 7.00 italiane, cioè le 15.00 locali a Tokyo, considerate le ben otto ore di fuso orario che ci separano dalla metropoli nipponica, che renderanno la diretta Formula E decisamente mattiniera oggi.

DIRETTA FORMULA E/ Sam Bird ha vinto l'ePrix San Paolo Brasile 2024, battuto Evans! (oggi 16 marzo)

Quattro ePrix su sedici sono una fetta non trascurabile della stagione e di conseguenza una prima idea sulla gerarchia dei valori ce la siamo fatta. Da adesso in poi tuttavia la Formula E gareggerà a ritmo sicuramente più intenso e fra due settimane avremo l’appuntamento italiano con doppio ePrix a Misano Adriatico, quindi l’interesse cresce sempre di più e anche l’importanza della posta in palio, dal momento che la classifica comincia ad essere realmente significativa. Possiamo allora parlare di una alba (in tutti i sensi) da non perdere stamattina, motivo per cui adesso scopriamo tutte le informazioni utili per seguire al meglio la diretta Formula E dell’ePrix Tokyo 2024.

Diretta Formula E/ ePrix Diriyah Arabia Saudita 2024: Nick Cassidy ha vinto gara-2! (oggi 27 gennaio)

DIRETTA EPRIX TOKYO 2024 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA DI FORMULA E

La diretta tv della Formula E per l’ePrix Tokyo 2024 rappresenta un appuntamento in chiaro per tutti: la gara infatti verrà trasmessa da Mediaset su Italia 1, naturalmente canale numero 6. La stessa emittente fornirà la possibilità di seguire l’evento anche in diretta streaming video, attraverso il servizio Mediaset Infinity; ricordiamo che la Formula E sarà visibile anche su Eurosport 2 e in streaming tramite Discovery +, ma in questi casi naturalmente solo su abbonamento.

DIRETTA EPRIX TOKYO 2024 FORMULA E: RISULTATI E CONTESTO

Mentre aspettiamo la diretta Formula E per l’ePrix di Tokyo 2024, possiamo ricordare che si tratterà di un appuntamento a suo modo storico, perché il Mondiale 2024 riservato alle monoposto elettriche sarà il primo nel quale la Formula E prevede anche un ePrix a Tokyo, che naturalmente sarà un’aggiunta molto importante per il calendario stagionale. Il circuito quindi sarà un inedito e siamo curiosi di scoprire chi sarà capace di fare meglio di tutti i rivali sulle strade del cosiddetto Tokyo Street Circuit per laurearsi vincitore dell’ePrix.

DIRETTA FORMULA E/ ePrix Arabia Saudita 2024: Jake Dennis ha vinto gara-1! (oggi 26 gennaio)

Tra i piloti che animeranno la diretta Formula E in questo 2024, per il momento il leader nella classifica generale del Mondiale Piloti è il neozelandese Nick Cassidy, che tuttavia due settimane fa a San Paolo del Brasile è stato costretto al ritiro, restando fermo a quota 57 punti. Alle sue spalle troviamo il tedesco Pascal Wehrlein a quota 53 punti dopo la quarta posizione brasiliana, in grande crescita c’è l’altro neozelandese Mitch Evans che ora è terzo con 39 punti grazie alla posizione d’onore nell’ePrix sudamericano. In risalita c’è naturalmente il vincitore Sam Bird, a quota 37 punti, in un gruppetto che oltre a lui ed Evans comprende pure Jean Eric Vergne e Jake Dennis nello spazio di un paio di punti. Ci sarà più chiarezza dopo la diretta Formula E ePrix di Tokyo 2024?

© RIPRODUZIONE RISERVATA