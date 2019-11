Diretta Fortitudo Bologna Brescia/ Streaming video tv: PalaDozza inviolabile?

Fortitudo Bologna Brescia, diretta dagli arbitri Manuel Mazzoni, Andrea Bongiorni e Federico Brindisi, è una partita della settima giornata del campionato di Serie A di basket. I riflettori si accenderanno al PalaDozza del capoluogo emiliano alle ore 19.00 di questa sera, domenica 3 novembre 2019: Fortitudo Bologna Brescia vedrà i padroni di casa alla ricerca di un nuovo successo per consolidare una classifica già molto positiva grazie a quattro vittorie e due sconfitte, mentre Brescia finora è sul filo del 50%, con tre successi e altrettante sconfitte. La Fortitudo dunque proverà a sfruttare nel migliore dei modi il doppio impegno casalingo che l’ha già vista vittoriosa settimana scorsa contro Pistoia, mentre per Brescia sarà curiosamente il secondo incrocio consecutivo con Bologna. Dopo la sconfitta per soli due punti contro la Virtus, per la Leonessa sarà il momento del rilancio contro l’altra metà di Basket City?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Fortitudo Bologna Brescia, che non è tra le partite trasmesse per questa settima giornata di campionato; tuttavia l’appuntamento classico per tutti gli appassionati è sulla piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti gli abbonati l’intera gamma delle gare di Serie A in diretta streaming video. Dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire la sfida, mentre sul sito ufficiale www.legabasket.it sono consultabili le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo al PalaDozza.

DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA BRESCIA: IL CONTESTO

La diretta di Fortitudo Bologna Brescia ci offrirà sicuramente diversi spunti d’interesse. Eccellente il rendimento fin qui mostrato da una neopromossa (sia pure di lusso) come la Fortitudo, che si sta candidando come minimo al ruolo di rivelazione dell’anno soprattutto grazie all’eccellente rendimento fra le mura amiche del PalaDozza. In questo frangente il calendario dà una mano in tal senso con un doppio turno a Bologna: se gli uomini di Antimo Martino sapranno ottenere un’altra vittoria davanti al proprio pubblico, le prospettive si farebbero davvero rosee, pensando ad un primo obiettivo che potrebbero essere le Final Eight di Coppa Italia. Per Brescia settimana scorsa la sconfitta in volata contro l’altra metà di Bologna ha detto comunque che la Germani di Vincenzo Esposito è viva e può puntare al medesimo obiettivo della Coppa Italia: la trasferta al PalaDozza sarà un bel test, vediamo quali risposte darà ai lombardi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA