Diretta Fortitudo Bologna Pistoia/ Streaming video tv: toscani ultimi (basket A1)

Fortitudo Bologna Pistoia, partita diretta da Roberto Begnis, Maurizio Biggi e Valerio Grigioni, si gioca alle ore 19:00 di domenica 27 ottobre presso il PalaDozza: siamo nella sesta giornata del campionato di basket Serie A1 2019-2020. Situazione complessa oltre misura per la OriOra, che sapeva di doversi confrontare con la lotta per la salvezza ma sperava di essere più avanti nel suo percorso: invece sono arrivate cinque sconfitte in altrettante partite e dunque 0 punti in classifica, unica squadra ancora al palo insieme a Pesaro. Decisamente positivo il campionato della Pompea, che ha più vittorie (3) che sconfitte (2); vero che nell’ultimo turno la squadra di Antimo Martino ha perso a Roma, ma se il campionato finisse adesso sarebbe ai playoff. Certo non bisogna tirare troppo la corda, perché le avversarie sono tante e la stagione si sta rivelando particolarmente equilibrata; mettiamoci dunque in attesa della diretta di Fortitudo Bologna Pistoia, e intanto proviamo ad analizzare alcuni dei temi legati a questa partita.

DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA PISTOIA: RISULTATI E CONTESTO

Fortitudo Bologna Pistoia non è l’ultima spiaggia per la OriOra perché il campionato è ancora molto lungo, ma certamente perdere anche al PalaDozza complicherebbe ulteriormente una situazione già pessima: domenica scorsa la squadra ha avuto la possibilità di fare il colpo esterno a Reggio Emilia ma si è fatta rimontare, dimostrando anche una sorta di “braccino” e di avere la paura di perdere. Cosa che adesso può diventare un problema, soprattutto perché la distanza rispetto alla quota salvezza è già diventata di due gare; per contro la Fortitudo arriva dal ko subito dalla Virtus Roma ma sta disputando una stagione positiva, sul suo parquet ha sempre vinto e sa di poter puntare ai playoff. Lo status è quello di neopromossa nei fatti, ma in realtà una società come questa deve sempre puntare in alto: a Bologna bisogna pensare comunque a entrare nelle prime otto, con la tranquillità di chi non si aspetta di vincere oggi ma certamente con ambizioni concrete. Dunque vedremo quello che succederà tra poche ore, quando le due squadre scenderanno sul parquet…



