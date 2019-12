Diretta Fortitudo Bologna Brindisi/ Streaming video tv: big match! (basket A1)

Fortitudo Bologna Brindisi, in diretta dal PalaDozza, si gioca alle ore 17:30 di domenica 22 dicembre: per la 14^ giornata nel campionato di basket Serie A1 20219-2020 va in scena un big match tra due squadre che condividono la quarta posizione in classifica entrando in questo turno, e che dunque come primo obiettivo vogliono blindare la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia. Entrambe arrivano da sconfitte: quella dell’Aquila è maturata sul parquet di Sassari in una gara che la Pompea ha condotto per larghi tratti subendo la rimonta della Dinamo soltanto nel finale, un ko che ci può stare per quelli che sono i valori dell’avversario. Lo stesso si può dire per la Happy Casa, che ha fieramente tenuto testa alla capolista Virtus Bologna ma poi ha dovuto alzare bandiera bianca. Per la seconda settimana consecutiva i pugliesi giocano nel palazzetto emiliano, e dunque hanno un tour de force dal quale però potrebbero uscire rafforzati a prescindere dai risultati; intanto noi aspettiamo la diretta di Fortitudo Bologna Brindisi, provando a valutare alcuni dei temi principali all’interno di questa partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fortitudo Bologna Brindisi non sarà una di quelle che per questo turno di campionato vengono trasmesse sui canali della nostra televisione; resta valido comunque l’appuntamento con la piattaforma Eurosport Player, che fornisce ai suoi abbonati la possibilità di seguire le gare della Serie A1 in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Sul sito ufficiale www.lega.basket.it troverete invece tutte le informazioni utili legate alla partita e alle due squadre, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori impegnati sul parquet.

DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA BRINDISI: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Fortitudo Bologna Brindisi si prospetta davvero interessante: entrambe le squadre hanno già effettuato il loro turno di riposo e dunque possono avere un vantaggio rispetto a certe avversarie che si devono ancora fermare, per esempio la Virtus Roma che, entrando in questa giornata, è una delle cinque formazioni che si trovano a quota 14 punti in classifica. Come detto l’obiettivo a breve termine è quello di centrare il pass per la Coppa Italia: sarebbe un grande traguardo per entrambe, perché per la Happy Casa certificherebbe la crescita esponenziale da parte della società in questi ultimi anni mentre l’Aquila ci arriverebbe a pochi mesi dal grande ritorno in Serie A1, al termine di un lungo periodo speso nelle serie minori. Vero che per una piazza come quella emiliana il risultato potrebbe apparire scontato, ma bisogna considerare la storia recente e da dove la Pompea è arrivata; trovarsi a lottare per le prime posizioni al primo anno nel massimo campionato è qualcosa da non sottovalutare e che dimostra come Antimo Martino sia riuscito a influire sulla squadra. Ora non resta che stabilire chi vincerà la partita di oggi pomeriggio…



