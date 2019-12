Diretta Sassari Fortitudo Bologna/ Streaming video tv: big match (basket A1)

Sassari Fortitudo Bologna si gioca in diretta dal PalaSerradimigni: è la partita che alle ore 12:00 di domenica 15 dicembre rappresenta il lunch match della 13^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2019-2020. Una sfida che per di più rappresenta un interesse concreto per l’alta classifica: dopo il blitz di Brindisi infatti il Banco di Sardegna si è portato al secondo posto della graduatoria trascinandosi dietro l’Olimpia Milano, e continuando a inseguire la vittoria della regular season che le darebbe la possibilità di giocare tutti i turni dei playoff con il vantaggio del fattore campo. Attenzione però alla Pompea, che è neopromossa ma anche una società storica con tantissime ambizioni e una piazza caldissima: l’avvio di campionato ci racconta di una squadra in piena corsa anche per prendersi il già citato fattore campo almeno per il primo turno dei playoff, e che per il momento è vicina a qualificarsi alla Final Eight di Coppa Italia. Ci attende insomma un bello spettacolo nella diretta di Sassari Fortitudo Bologna; vediamo come andranno le cose, intanto possiamo analizzare alcuni dei temi principali legati a questa partita.

Possiamo tranquillamente considerare Sassari Bologna un big match in questo turno di campionato: le due squadre si trovano ai primi sei posti della classifica, anche se l’Aquila entrando nella 13^ giornata condivideva la sua piazza con altre tre squadre. Sicuramente la situazione non si è ancora definita nei minimi dettagli, ma certamente Banco di Sardegna e Pompea corrono per le primissime posizioni: in particolare la Dinamo, che arriva dalla finale scudetto persa contro Venezia alla settima partita, sta dimostrando di essere diventata una corazzata e per il momento non le sta pesando nemmeno il doppio impegno campionato-coppa. La Champions League è sicuramente meno probante rispetto a Eurolega o Eurocup, ma intanto la squadra di Gianmarco Pozzecco è andata a vincere in Lituania avvicinando la qualificazione alla Top 16; dall’altra parte la Fortitudo non ha impegni infrasettimanali e dunque si può concentrare esclusivamente sulla Serie A1, dove l’obiettivo a breve termine è naturalmente quello di tornare a giocare una finale come succedeva con clamorosa costanza qualche anno fa.



