Diretta Reggio Emilia Fortitudo Bologna/ Streaming video tv, Supercoppa basket

Reggio Emilia Fortitudo Bologna, in diretta dal PalaBigi, si gioca alle ore 20:45 di sabato 29 agosto ed è valida per la prima giornata della Supercoppa Italiana 2020 di basket. Nel gruppo B sono protagoniste anche Cremona e Virtus Bologna; l’Aquila avrà la possibilità, vincendo il raggruppamento, di andare a giocare la Final Four in casa anche se poi il parquet sarà quello dell’acerrima rivale bianconera. Una partita interessante, tra due squadre che prima dell’interruzione per lockdown stavano lottando per un posto nei playoff: tornata in Serie A1 dopo dieci anni la Fortitudo si stava comportando bene e, se la Lega avesse deciso di giocare la post season, avrebbe centrato l’obiettivo. Non così la Reggiana, che riparte dalla sponsorizzazione Unahotels e vuole riprendere il discorso di una rinascita dovuta ad una piazza che ha vissuto anni splendidi con Max Menetti e una serie di grandi giocatori, ma che poi ha iniziato un rapido e inesorabile calo. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Reggio Emilia Fortitudo Bologna; nel frattempo possiamo andare a presentare quelli che sono i temi principali della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggio Emilia Fortitudo Bologna sarà trasmessa su Eurosport, e questo vale per tutte le partite della Supercoppa Italiana 2020: il canale è disponibile sul digitale terrestre, sul decoder di Sky e anche sulla piattaforma DAZN. In casi di contemporaneità delle gare sarà possibile sottoscrivere un abbonamento al portale Eurosport Player e seguire le immagini in diretta streaming video, ovviamente utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA REGGIO EMILIA FORTITUDO BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Reggio Emilia Fortitudo Bologna si presenta particolarmente interessante, come abbiamo già detto: intanto per l’incrocio tra i due allenatori, Antimo Martino che fino a poche settimane fa era alla guida dell’Aquila e Meo Sacchetti, attuale coach della nostra nazionale e che ha accettato la chiamata della Fortitudo. La Lavoropiù ha dimostrato di poter subito tornare sulla breccia: il decennio passato nelle serie minori non ha intaccato l’entusiasmo di una società che era abituata a giocare finali scudetto e in Europa, che chiaramente ha dovuto rivedere i propri piani ma che, ripresentatasi al piano di sopra, ha subito conquistato la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia inserendosi anche in un contesto di lotta ai playoff. Chiaramente la firma di Sacchetti è intesa a fare il salto di qualità, mentre Martino a Reggio Emilia avrà la possibilità di portare in dote la freschezza di una guida tecnica che ha portato l’avversaria di stasera alla promozione e poi a condurre un campionato di tutto rispetto. Manca poco alla palla a due, dunque non ci resta che aspettare quello che succederà sul parquet del PalaBigi…

