Diretta Karsiyaka Fortitudo Bologna/ Streaming video DAZN: ultima spiaggia

DIRETTA KARSIYAKA FORTITUDO BOLOGNA: DA DENTRO O FUORI!

Karsiyaka Fortitudo Bologna, in diretta dal Mustafa Kemal Atatürk Karsiyaka Spor Salonu di Izmir alle ore 18.00 italiane (le 20.00 locali) di questa sera, martedì 5 gennaio 2020, si gioca come recupero del girone F della Champions League di basket 2020-2021 che vede gli emiliani con le spalle al muro. C’è poco da girarci attorno: la diretta di Karsiyaka Fortitudo Bologna sarà una vera e propria ultima spiaggia per la Effe, che arriva da una pesante sconfitta a Bilbao e più in generale finora in Coppa ha raccolto tre sconfitte su altrettante partite disputate. La situazione dunque è molto chiara: con un colpaccio in Turchia la speranza resterebbe viva, mentre il quarto k.o. sancirebbe la certezza dell’eliminazione della Fortitudo Bologna da questa edizione della Champions League già nella fase a gironi. Anche i padroni di casa del Pinar Karsiyaka sono però ad un bivio: dopo una vittoria e due sconfitte, in caso di successo rilancerebbero le proprie ambizioni, altrimenti sarebbero a loro volta sull’orlo del baratro.

DIRETTA KARSIYAKA FORTITUDO BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non è prevista una diretta tv di Karsiyaka Fortitudo Bologna, ma ormai abbiamo imparato che le partite di Champions League sono fornite dalla piattaforma DAZN: si tratterà, salvo variazioni di palinsesto che eventualmente riguarderebbero il canale DAZN1 presente al numero 209 della televisione satellitare, di una visione in diretta streaming video. Sul sito ufficiale www.championsleague.basketball troverete inoltre tutte le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori sul parquet, ma anche le classifiche dei gironi e i contenuti multimediali.

DIRETTA KARSIYAKA FORTITUDO BOLOGNA: IL CONTESTO

Ultima spiaggia di fatto per due in questa vibrante diretta di Karsiyaka Fortitudo Bologna, perché chi perde sarà di fatto fuori dall’Europa. Un addio che sarebbe matematico per la Fortitudo, che deve vincere per restare viva ma comunque con la necessità poi di dare seguito alla rimonta, pur tenendo presente che per la squadra di Bologna la priorità va al campionato, che finora ha portato poche soddisfazioni. Quattro vittorie e otto sconfitte relegano infatti la Fortitudo Bologna nella lotta salvezza, che si impone rispetto alle prospettive di fare strada in Champions League, dove la squadra italiana ha già perso due volte contro Bilbao, che si è infatti imposta anche a Bologna, e una volta contro i tedeschi del Brose Bamberg. Il match d’andata contro il Karsiyaka è invece slittato a gennaio a causa del Coronavirus e assume adesso i contorni dell’ultima spiaggia con una avversaria però a sua volta obbligata a vincere.



