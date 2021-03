Diretta Fortitudo Bologna Reggio Emilia/ Streaming video tv: derby salvezza

DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA REGGIO EMILIA: PUNTI CHE PESANO!

Fortitudo Bologna Reggio Emilia, diretta dagli arbitri Manuel Mazzoni, Fabrizio Paglialunga e Marco Vita si gioca alle ore 20.30 di oggi, venerdì 19 marzo 2021, presso la Unipol Arena di Bologna, che ospiterà dunque questo derby emiliano che costituirà il primo anticipo per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A di basket 2020-2021, ottavo turno del girone di ritorno. Presentando la diretta di Fortitudo Bologna Reggio Emilia, dobbiamo evidenziare che le esigenze di classifica della Fortitudo Lavoropiù Bologna e della Unahotels Reggio Emilia sono identiche, perché entrambe si ritrovano coinvolte nella dura battaglia per la salvezza. La classifica è spietata in tal senso: Fortitudo e Reggio Emilia hanno entrambe perso settimana scorsa e sono appaiate a quota 14 punti in graduatoria, anche se la Fortitudo Bologna ha giocato una partita in meno rispetto ai cugini di Reggio Emilia. Siamo nel quintetto di squadre che chiudono la classifica: chi vince stasera potrà almeno respirare, chi invece perderà Fortitudo Bologna Reggio Emilia si ritroverà in guai sempre più grossi…

DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA REGGIO EMILIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Fortitudo Bologna Reggio Emilia non sarà disponibile, dunque tifosi ed appassionati avranno la possibilità di seguire la partita solamente grazie alla diretta streaming video che sarà disponibile sulla piattaforma Eurosport Player, che trasmette su abbonamento tutte le partite della Serie A di basket. Altrimenti, ricordiamo come primo punto di riferimento il sito Internet della Lega Basket, con tutte le informazioni in tempo reale sulle partite.

DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA REGGIO EMILIA: IL CONTESTO

La diretta di Fortitudo Bologna Reggio Emilia ci offrirà dunque una delle partite più attese della giornata della Serie A di basket. Abbiamo accennato già al fatto che settimana scorsa entrambe le squadre emiliane hanno perso le rispettive partite: in particolare, per Reggio Emilia la sconfitta casalinga 70-96 contro Trieste, un vero e proprio tracollo con uno scarto di 26 punti, ha portato all’esonero dell’ormai ex allenatore Antimo Martino, sostituito da Attilio Caja che dall’alto della sua grandissima esperienza proverà a guidare la Unahotels Reggio Emilia verso una difficile salvezza, obiettivo che d’altronde è lo stesso anche per la Fortitudo Bologna di coach Luca Dalmonte, che invece domenica sera ha perso per 84-78 al Palaverde di Villorba contro i padroni di casa di Treviso una partita che in altri tempi sarebbe stato uno scontro al vertice e che stavolta ha invece relegato la Fortitudo nel quintetto di coda nonostante i 21 punti di un ottimo Aradori. Oggi la posta in palio nel derby sarà altissima: chi avrà la meglio?

