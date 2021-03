Diretta Reggio Emilia Trieste/ Streaming video tv: la Unahotels rischia (basket A1)

DIRETTA REGGIO EMILIA TRIESTE: PUNTI IMPORTANTI IN PALIO

Reggio Emilia Trieste viene diretta dagli arbitri Carmelo Lo Guzzo, Gabriele Bettini e Mauro Belfiore: alle ore 19:00 di sabato 13 marzo è la partita che inaugura il programma della 22^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2020-2021. Il match è delicato soprattutto per la Unahotels, che dopo l’ottimo avvio di stagione sembra aver perso la bussola: nell’ultimo turno ha perso a Treviso contro il grande ex Max Menetti e si ritrova ora undicesima in classifica con una sola vittoria di margine sulla coppia di fondo, e una situazione davvero delicata.

Sta invece volando l’Allianz, che addirittura è sesta davanti a squadre sulla carta più forti: importante la vittoria in volata su Cantù per blindare ancor più la posizione playoff, ora nella diretta di Reggio Emilia Trieste i ragazzi di Eugenio Dalmasson dovranno dimostrare di poter fare il salto di qualità perché prendersi la post season dovrà passare soprattutto attraverso vittorie esterne di spessore. Vedremo come andrà alla Unipol Arena, nel frattempo possiamo fare qualche valutazione sui temi principali del match.

DIRETTA REGGIO EMILIA TRIESTE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggio Emilia Trieste non è disponibile sui canali della nostra televisione; come sempre però abbiamo un’alternativa che è quella della piattaforma Eurosport Player, al cui servizio bisogna essere abbonati e che fornisce tutte le partite del campionato di basket Serie A1 in diretta streaming video. Rimandiamo anche al sito ufficiale www.legabasket.it per tutte le informazioni utili, dal tabellino play-by-play al boxscore aggiornato in tempo reale fino alle classifiche e statistiche del torneo e dei giocatori che vi sono impegnati.

DIRETTA REGGIO EMILIA TRIESTE: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Reggio Emilia Trieste ci propone una partita delicatissima per la Reggiana. Antimo Martino deve affrontare anche problemi che vanno al di là dei meri aspetti tecnico-tattici, come dimostrano le recenti disavventure dei giocatori USA che hanno tolto smalto, qualità e serenità al gruppo. Adesso bisogna rimboccarsi le maniche, lasciare tutto alle spalle e tornare a vincere: sia Varese che Cantù hanno dimostrato di poter fare colpi importanti e la classifica sul fondo non è ancora definita, chiaramente sperare adesso nel congelamento delle retrocessioni è un esercizio che non farebbe bene alla truppa. Trieste come detto il salto di qualità sembra averlo fatto: record al 50%, situazione migliore di avversarie come Pesaro e Brescia che sono partite con ben altri roster e che invece al momento sono dietro in classifica, chiaramente la corsa ai playoff è complicata perché la concorrenza è ampia ma l’Allianz ha tutto per uscirne vincitrice, soprattutto se farà vedere quello che ha messo sul parquet nel girone di ritorno, permettendosi addirittura di andare a vincere al Mediolanum Forum.



