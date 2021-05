Diretta Reggio Emilia Venezia/ Streaming video tv: la Reyer deve vincere! (basket A1)

DIRETTA REGGIO EMILIA VENEZIA: REYER PER IL FATTORE CAMPO

Reggio Emilia Venezia è in diretta alla Unipol Arena, e si gioca alle ore 20:45 di lunedì 10 maggio: siamo nella 30^ e ultima giornata del campionato di basket Serie A1 2020-2021, un match questo che interessa molto a una Reyer che vuole difendere il suo quarto posto in classifica, una piazza che non potrà più essere migliorata visto che la Virtus Bologna ha vinto entrambe le sfide dirette. Una Reyer che è ancora campione d’Italia in carica, e che ora vuole lanciarsi nel migliore dei modi in una serie playoff che la vedrà opposta a Sassari, una sfida infinita ma soprattutto un primo turno complicatissimo.

Basket A1 griglia playoff/ Risultati, accoppiamenti e combinazioni del primo turno

La Reggiana guarda già idealmente al futuro: Attilio Caja, che ancora una volta ha saputo tirar fuori il meglio da un gruppo in difficoltà, dovrebbe lasciare dopo pochi mesi e dunque bisognerà andare a caccia di un nuovo allenatore, intanto il finale di stagione è stato comunque positivo anche se non cancella le contraddizioni che ci sono state. Aspettando che la diretta di Reggio Emilia Venezia prenda il via, proviamo ora a fare un’analisi su quello che potrebbe emergere dal parquet della Unipol Arena in questa partita.

Diretta Trieste Fortitudo Bologna/ Streaming video: l'Allianz si scalda (basket A1)

DIRETTA REGGIO EMILIA VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per la diretta tv di Reggio Emilia Venezia, così come per tutte le partite che riguardano l’ultima giornata del campionato di basket, bisognerà controllare eventuali modifiche al palinsesto e alla programmazione; noi comunque possiamo anticipare che, come al solito, tutte le partite di Serie A1 sono fornite dalla piattaforma Eurosport Player e dunque disponibili in diretta streaming video. Il sito ufficiale www.legabasket.it invece vi permetterà di consultare liberamente il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo resale, ma anche le statistiche delle squadre e dei giocatori impegnati sul parquet.

Diretta Virtus Bologna Trento/ Streaming video tv: Aquila per i playoff (basket A1)

DIRETTA REGGIO EMILIA VENEZIA: RISULTATI E CONTESTO

In Reggio Emilia Venezia Walter De Raffaele scalda i motori per i playoff: la Reyer ci arriva come quarta forza del campionato (nella migliore delle ipotesi) ma era uno scenario che si sapeva possibile anche in estate, considerata la presenza di rivali sullo stesso piano se non addirittura superiori. In questi anni, come del resto i due scudetti testimoniano, la forza degli orogranata è sempre stata quella di salire di colpi nei playoff, vincendo anche serie nelle quali non erano favoriti; adesso però il primo turno da giocare contro Sassari è complicatissimo, si tratta di una finale anticipata e, a ricordarcelo, c’è il fatto che due anni fa siano state proprio queste due squadre a contendersi lo scudetto. La stagione di Reggio Emilia tutto sommato è stata positiva: non c’erano ambizioni straordinarie ma certi elementi del roster hanno comunque azzeccato l’annata, peccato che il progetto Antimo Martino sia naufragato presto (anche se le colpe non sono esclusivamente sue) e Caja ora si appresta a lasciare salvo sorprese. Il futuro al momento è ancora incerto, nel frattempo però attenzione a quello che succederà in questa partita che potrebbe cambiare la storia a breve termine per la Unahotels…



© RIPRODUZIONE RISERVATA