DIRETTA/ Reggio Emilia Fortitudo Bologna video streaming tv: così andò un anno fa

DIRETTA REGGIO EMILIA FORTITUDO BOLOGNA: L’ANNO SCORSO

L’anno scorso Reggio Emilia Fortitudo Bologna si era giocata per il gruppo B di Supercoppa basket: erano gironi organizzati su base regionale e con Unahotels e Aquila c’erano anche Virtus Bologna e Cremona. Le V nere si erano prese il pass per la semifinale perdendo una sola partita – il derby casalingo, andato incredibilmente alla F –mentre Reggio Emilia e Fortitudo avevano chiuso al secondo posto, appaiate con 3 vittorie e 3 sconfitte, non abbastanza per contrastare la corazzata di Sasha Djordjevic.

Nella doppia sfida diretta l’aveva spuntata la Reggiana, che si era aggiudicata entrambe le partite giocate entrambe alla Unipol Arena (l’anno scorso come già detto i biancorossi giocavano qui le loro gare casalinghe, e così sarà per questa stagione): in quella di andata, per la prima giornata, era stato decisivo Brandon Taylor il cui esordio in maglia Unahotels si era risolto in una grande prova da 23 punti e 9 rimbalzi. Al ritorno, con la Fortitudo Bologna formalmente in casa, Reggio Emilia si era imposta al termine di un match tiratissimo e ad alto punteggio (95-93). Ancora grande Taylor con 26 punti e 5 assist, mentre all’Aquila biancoblu non erano bastati i 26 punti di Pietro Aradori, né i 6 assist e 12 rimbalzi di Ethan Happ che avrebbe poi chiuso la stagione a Sassari. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA REGGIO EMILIA FORTITUDO BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggio Emilia Fortitudo Bologna non sarà disponibile: dobbiamo fare un discorso generale sulla trasmissione della Supercoppa basket 2021, e dire che nessuna partita sarà messa in onda dalla nostra televisione. Il torneo sarà invece una prerogativa di due broadcaster che forniranno la diretta streaming video: Discovery + lo abbiamo conosciuto in occasione delle Olimpiadi avendo l’integralità della diretta ai Giochi, Eurosport Player resta sempre la casa del grande basket nazionale e internazionale. In entrambi i casi sarà necessario sottoscrivere un abbonamento, le partite potranno essere seguite mediante dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

REGGIO EMILIA FORTITUDO BOLOGNA: LA UNAHOTELS CI CREDE

Reggio Emilia Fortitudo Bologna sarà diretta dagli arbitri Lorenzo Baldini, Christian Borgo e Sergio Noce: la Unipol Arena torna ad aprire le sue porte alle ore 18:30 di sabato 11 settembre, per la partita che vale per la quinta giornata nel gruppo A di Supercoppa basket 2021. Le due squadre si sono già affrontate nel match di andata, che la Unahotels ha vinto in trasferta; l’anno scorso la Unipol Arena era palazzetto condiviso ma ora l’Aquila biancoblu è tornata al PalaDozza.

Una società questa che ha una storia gloriosa, ma che ha iniziato la stagione tra mille incognite: il più grande punto di domanda è se il ritorno di Jasmin Repesa possa essere sufficiente per far svoltare un gruppo che l’anno scorso ha faticato parecchio, e che ha ovviamente tanta pressione dovendo fare i conti con un passato appunto nobilissimo. Intanto, vedremo cosa succederà nella diretta di Reggio Emilia Fortitudo Bologna; possiamo cominciare a dare uno sguardo ai temi principali di questa partita, aspettando che le due squadre facciano il loro ingresso sul parquet.

DIRETTA REGGIO EMILIA FORTITUDO BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Reggio Emilia Fortitudo Bologna ci presenta dunque una sorta di derby, come già dicevamo nel corso della partita di andata. Entrambe le squadre poi hanno bisogno di risalire la corrente: abbiamo parlato del passato dell’Aquila, ma anche la Reggiana ha avuto grandi anni in epoca recente e dunque l’obiettivo è quello di tornare a vivere momenti simili, ponendo fine a una fase che possiamo considerare di transizione e nella quale il punto all’ordine del giorno era confermarsi in Serie A1.

Della stagione pessima della Fortitudo abbiamo parlato a più riprese nei giorni scorsi: certo la squadra è tornata da poco nel massimo campionato dopo 10 anni di assenza, ma chiaramente stiamo parlando di una piazza abituata a giocare una finale l’anno (se non di più) e quindi anche solo mancare i playoff per due anni consecutivi viene visto come un fallimento. Repesa sicuramente è per molti aspetti una garanzia, ma è il primo a sapere che 15 anni non si cancellano con un colpo di spugna: vedremo come andrà questa partita, le prime due hanno lasciato molto a desiderare…

