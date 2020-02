Diretta Fortitudo Bologna Roma/ Streaming video tv: Virtus in crisi (basket A1)

Fortitudo Bologna Roma, che sarà diretta dagli arbitri Manuel Mazzoni, Andrea Bongiorni e Guido Federico Di Francesco, inaugura il programma della 22^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2019-2020: siamo al PalaDozza, dove la palla a due si alza alle ore 20:30 di sabato 8 febbraio. Una sfida delicata per entrambe: per la Pompea, reduce dalla sconfitta di Treviso, può essere considerata come una sorta di prova generale in vista della Coppa Italia che rimane un obiettivo concreto, anche se sarà dura arrivare fino in fondo, ma guardando più avanti è una tappa importante per sigillare la partecipazione ai playoff che è decisamente a rischio, anche se la società era consapevole del fatto che il campionato sarebbe stato questo. La Virtus invece è in crisi, non vince da tempo e non può più permettersi passi falsi: il ko interno contro Pistoia è stato beffardo perché arrivato praticamente sulla sirena, ma ha prolungato la striscia negativa e soprattutto avvicinato la zona retrocessione. Dunque le due squadre dovranno dare tutto quello che hanno nella diretta di Fortitudo Bologna Roma, che è anche una classica che torna a farci compagnia nel massimo campionato; prima di dare la parola al parquet del PalaDozza proviamo comunque ad analizzare quelli che sono i temi principali legati alla serata.

DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA ROMA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Fortitudo Bologna Roma, come abbiamo visto, è importante per entrambe le squadre: la Pompea in generale sta disputando un buon campionato per quelle che erano le premesse, ma la concorrenza in ottica playoff sta aumentando e dunque c’è bisogno di strappare e fare il salto di qualità, soprattutto attraverso le partite casalinghe. Da questo punto di vista brucia ancora la clamorosa sconfitta interna rimediata contro Pesaro: sono due punti che al termine della regular season rischieranno di mancare, ed è per questo motivo che la Fortitudo ha l’obbligo di vincere questa sera. La Virtus Roma al momento si muove alla giornata, considerando turno per turno quale sia il suo avversario senza guardare troppo avanti: la squadra di Piero Bucchi sognava la post season ma si è incredibilmente inceppata sul più bello, e adesso deve realmente guardarsi le spalle. Pistoia ha vinto al Palazzo dello Sport, ma anche Trieste ha ottenuto un grande risultato battendo Sassari: adesso i capitolini hanno una sola partita di vantaggio su queste due avversarie per la salvezza, e già domani si potrebbero trovare agganciati. Dunque, anche per Bucchi si tratta di andare al PalaDozza e fare di tutto per ottenere il successo, potrebbe venirne fuori una partita altamente spettacolare oppure molto nervosa e povera di contenuti tecnici… vedremo cosa sarà.



