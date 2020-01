Diretta Fortitudo Bologna Varese/ Streaming video Rai: torna una classica (basket A1)

Fortitudo Bologna Varese viene diretta dagli arbitri Tolga Sahin, Beniamino Manuel Attard e Martino Galasso: il PalaDozza ospita una grande classica domenica 26 gennaio alle ore 20:45, per la ventesima giornata nel campionato di basket Serie A1 2019-2020. Un match che è sempre stato delicato, per la grande rivalità che “unisce” queste due squadre; in questo momento poi la partita in terra emiliana rappresenta anche una sfida diretta per un posto nei playoff, almeno virtualmente visto che siamo solo alla terza giornata del girone di ritorno. La Pompea ha bisogno di rialzare la testa, perché prima ancora di perdere a Venezia era stata la prima squadra a concedere la vittoria a Pesaro, cadendo clamorosamente al PalaDozza. La Openjobmetis continua nel suo campionato ondivago, nel quale ha per ora il 50% di vittorie ma fatica enormemente in trasferta: ha vinto solo due volte lontano dalla Enerxenia Arena e dunque rischia molto questa sera, anche se nei piani di Attilio Caja c’è l’importanza di confermare il successo in volata ottenuto contro Trieste domenica scorsa. Vedremo dunque come andranno le cose nella diretta di Fortitudo Bologna Varese, della quale intanto possiamo presentare i temi principali.

E’ davvero interessante la diretta di Fortitudo Bologna Varese, che ci presenta una partita scintillante nella sua tradizione. Vero che queste due squadre non si sono incrociate troppo spesso al loro massimo, ma hanno comunque segnato la storia del nostro basket e hanno un totale di 12 scudetti in bacheca; entrambe poi hanno vissuto un calo e hanno abbandonato il massimo campionato, solo che all’Aquila è toccato di passare 10 anni nelle serie minori provando a risalire la corrente e formare nuovamente una società sana. Problemi di budget anche per la Openjobmetis, che però ha sempre garantito squadre competitive e due anni fa è anche tornata a giocare i playoff; la continuità data dalla conferma di Attilio Caja come allenatore ha permesso ai lombardi di inserirsi ancora nella corsa alla post season, anche se sarà molto difficile. Una delle rivali dirette è proprio la Pompea, che è una neopromossa atipica visto che stiamo parlando appunto di una piazza storica: ci si aspetta subito grandi cose dalla Fortitudo di Antimo Martino che pur tra alti e bassi ha risposto presente, ma che adesso ha bisogno di fare il salto di qualità giusto. Ecco allora che la serata del PalaDozza assume connotati decisamente belli e intensi: resta solo da vedere quale delle due squadre riuscirà a prendersi la vittoria facendo anche un bel passo avanti nella lotta per entrare nelle prime otto squadre della classifica.



