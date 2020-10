Diretta Fortitudo Bologna Varese/ Streaming video tv: torna una classica (basket A1)

DIRETTA BOLOGNA VARESE: SFIDA EQUILIBRATA

Fortitudo Bologna Varese sarà diretta dagli arbitri Tolga Sahin, Guido Federico Di Francesco e Marco Vita, ed è valida per la 2^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2020-2021: alle ore 18:30 di domenica 4 ottobre torna una grande classica alla Unipol Arena, una partita che è animata da una forte rivalità e che in epoca recente ha anche rappresentato la sfida tra due piazze storiche a caccia di gloria. Entrambe hanno poi avuto i loro problemi: l’Aquila ha passato 10 anni nelle serie minori, la Openjobmetis ha visto i playoff da lontano in più di un’occasione ma oggi entrambe aspirano ad entrare nelle prime otto e rifarsi. La Lavoropiù deve riscattare il ko subito all’esordio contro Roma, arrivato a sorpresa perché la Virtus pareva una squadra in netta difficoltà che ha invece esposto i limiti strutturali del roster emiliano; bene Varese, che per una volta ha rimontato nel secondo tempo (invece che accadesse il contrario) e dopo un overtime ha già centrato il colpo contro Brescia. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Fortitudo Bologna Varese, aspettando la quale possiamo iniziare a tracciare qualche dato.

FORTITUDO BOLOGNA VARESE IN DIRETTA STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fortitudo Bologna Varese non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione, non essendo una delle gare scelte per questa giornata di campionato; come sempre però tutti gli appassionati potranno godere della piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti gli abbonati l’intera gamma delle partite di Serie A1 in diretta streaming video. Dovrete quindi dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, mentre sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori sul parquet.

DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA VARESE: RISULTATI E CONTESTO

E’ come detto un appuntamento sempre gustoso questa Fortitudo Bologna Varese: affidata a Meo Sacchetti, grande ex della partita, l’Aquila ha disputato una buona Supercoppa togliendosi anche lo sfizio di battere la Virtus nel derby, ha messo insieme i migliori tre realizzatori dell’ultimo campionato ma al Palazzo dello Sport ha pagato dazio ad un sistema difensivo che deve ancora decollare e che, per come è strutturato adesso, darebbe poche speranze di fare una stagione da urlo. Resta però, questa Lavoropiù, una squadra che può vincere le partite con il talento di Adrian Banks, Ethan Happ e Pietro Aradori, anche se nel lungo periodo i problemi resterebbero; un discorso simile si può fare per una Openjobmetis che in Supercoppa e nella prima di campionato ha mostrato di essere particolarmente legata alle lune di Luis Scola e Toney Douglas, ma che sta anche provando a far emergere elementi sorprendenti come Niccolò De Vico, grande protagonista settimana scorsa. Una partita incerta, nella quale soprattutto Varese dovrà risolvere le difficoltà esterne mostrate nelle ultime stagioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA