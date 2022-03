Diretta Fortitudo Bologna Virtus Bologna/ Streaming video Rai: è derby! (basket A1)

DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA VIRTUS BOLOGNA: QUASI UN TESTA-CODA!

Fortitudo Bologna Virtus Bologna, il derby in diretta dal PalaDozza alle ore 20:45 di domenica 13 marzo, si gioca per la 22^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022. Tornano le straordinarie emozioni della stracittadina sotto le due torri: si riaccende Basket City, ma la partita di questa sera è quasi un testa-coda in classifica. L’Aquila biancoblu infatti è ultima insieme alla Vanoli, ma attenzione perché sabato scorso si è presa una fondamentale vittoria a Treviso riuscendo in qualche modo a muovere la sua situazione anche e soprattutto dal punto di vista psicologico.

Le V nere invece si sono rialzate dalla delusione di Coppa Italia battendo Napoli nella gara casalinga, e sono dunque rimaste in scia di Milano nella speranza di prendersi il primo posto in regular season, anche se poi l’anno scorso la squadra ha dimostrato di poterne fare a meno. Il derby è sempre il derby, dunque la diretta di Fortitudo Bologna Virtus Bologna sarà comunque uno spettacolo; aspettando che si giochi, proviamo a fare qualche considerazione sui temi che sono legati alla partita del PalaDozza.

DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A1

La diretta tv di Fortitudo Bologna Virtus Bologna è quella che sarà trasmessa su Rai Sport + e Rai Sport, e dunque in chiaro per tutti con mobilità garantita da sito e app di Rai Play. L’appuntamento alternativo è su Discovery Plus, che da questa stagione è broadcaster ufficiale della Lega Basket: la visione sarà in diretta streaming video e ovviamente riservata agli abbonati. Ricordiamo che sul sito ufficiale della Lega, che trovate all’indirizzo www.legabasket.it, troverete anche tutte le informazioni utili sulla partita, soprattutto il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Grande spettacolo nella diretta di Fortitudo Bologna Virtus Bologna, anche se per l’appunto non si può dimenticare che negli ultimi anni queste due società stiano vivendo momenti praticamente opposti, e dunque il derby delle due torri abbia un contesto profondamente diverso rispetto quello cui eravamo fin troppo ben abituati. Le V nere dopo il ritorno in Serie A1 hanno trovato in Zanetti una proprietà che ha voluto investire, e che infatti in poco tempo ha saputo riportare lo scudetto sul petto dei giocatori; adesso, tanto per gradire, sono arrivati due giocatori come Daniel Hackett e Tornike Shengelia che definire un lusso è quasi andarci cauti.

Gli equilibri per la lotta a Milano potrebbero essersi spostati ma dovrà essere il campo a rispondere; dal canto suo la Fortitudo Bologna il roster lo ha semi-rivoluzionato già tempo fa, ha dovuto cambiare allenatore ma nonostante questo è rimasta sul fondo della classifica in compagnia di Cremona, vivendo una situazione che se vogliamo è ancora peggiore rispetto a quella dello scorso anno, se non altro perché in questa stagione retrocedono in due. Il colpo di Treviso è stato vitale, unito alla sconfitta di Pesaro e al fatto che mercoledì Cremona ha battuto Napoli; la corsa alla salvezza resta complicatissima ma intanto la Kigili ha battuto il colpo, e chissà che una vittoria nel derby possa aiutare ancora di più…

