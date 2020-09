Diretta Fortitudo Virtus Bologna/ Streaming video tv: è derby! (basket)

Fortitudo Virtus Bologna, derby di Bologna, sarà diretta dagli arbitri Carmelo Lo Guzzo, Mark Bartoli e Denis Quarta: appuntamento alla Unipol Arena naturalmente di Bologna alle ore 20.45 di questa sera, venerdì 4 settembre, per il girone B della Supercoppa Italiana 2020 di basket. Questa è una speciale edizione della Supercoppa Italiana, voluta dalla Lega Basket per celebrare la ripresa dell’attività agonistica dopo il Coronavirus: per questo motivo è stata allargata a tutte le squadre di Serie A, dopo che il precedente campionato era stato interrotto senza assegnare il titolo tricolore. Ci avviciniamo alla diretta di Fortitudo Virtus Bologna con le indicazioni emerse dalle prime due uscite per le squadre di Bologna nella competizione. Martedì la Fortitudo ha vinto con largo margine (96-77) contro Cremona, risollevandosi dopo la sconfitta al debutto, mentre la Virtus ha faticato non poco per imporsi contro Reggio Emilia al termine di un tempo supplementare, ma guida la classifica con due vittorie su due. Oggi cosa succederà?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Fortitudo Virtus Bologna non sarà disponibile, ma tutti gli abbonati potranno seguire la partita in diretta streaming video su Eurosport Player, casa del basket ormai da anni e pure per questa inedita Supercoppa Italiana 2020 allargata a tutte le squadre del campionato. Per gli altri, il punto di riferimento potrà essere il sito ufficiale della Lega con il tabellino live score oltre naturalmente ai riferimenti delle due società (siti e social).

DIRETTA FORTITUDO VIRTUS: IL CONTESTO

La diretta di Fortitudo Virtus Bologna attira l’attenzione perché il derby di Bologna non può mai essere una partita banale, anche all’inizio del mese di settembre e nel contesto della fase a gironi di una Supercoppa Italiana allargata come non mai. Come abbiamo già accennato, la Fortitudo cercherà conferme di prestigio dopo la netta e convincente vittoria ottenuta tre giorni fa contro Cremona, con dieci giocatori andati a segno e un fantastico Pietro Aradori autore di 24 punti, top scorer di una partita che comunque ha visto anche Banks, Withers e Fletcher in doppia cifra per la Fortitudo Bologna. Certo, la Virtus è un’altra cosa e per coach Meo Sacchetti la sfida di oggi sarà un banco di prova davvero impegnativo. Dall’altra parte, la V Nera di coach Sasha Djordjevic come detto ha finora vinto due partite su due, ma contro Reggio Emilia è servito un supplementare martedì sera per imporsi 79-75. Alti e bassi più che comprensibili all’inizio della stagione, ma oggi c’è il derby e non è mai una partita come le altre…

