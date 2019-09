Diretta Francia Australia/ Streaming video tv, finale terzo posto (Mondiali basket)

Francia Australia, in diretta dalla Wukesong Sport Arena di Pechino, si gioca alle ore 10.00 del mattino italiano di oggi, domenica 15 settembre, come finale terzo posto per i Mondiali di basket 2019. In palio c’è il gradino più basso del podio, premio di consolazione per chi appena venerdì ha perso le semifinali vedendo sfumare il sogno iridato. La delusione probabilmente è più forte per l’Australia, che a lungo è stata in vantaggio contro la Spagna finendo poi per perdere solo dopo due tempi supplementari, mentre la Francia si è inchinata in modo netto a una straordinaria Argentina. Adesso bisognerà essere bravi a cancellare tutto e ritrovare le motivazioni per una medaglia che avrebbe comunque grande valore: Francia Australia può comunque essere una bellissima partita, speriamo che le due squadre la affrontino con lo spirito giusto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE FRANCIA AUSTRALIA

Ricordiamo che la diretta tv di Francia Australia sarà garantita in esclusiva da Sky Sport Arena, il canale numero 204 della piattaforma satellitare che è stato la casa di questi Mondiali di basket 2019. Di conseguenza, gli abbonati Sky avranno a disposizione anche la diretta streaming video tramite il servizio Sky Go per seguire la finale per il terzo posto.

DIRETTA FRANCIA AUSTRALIA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Francia Australia, va detto che questa finale terzo posto è comunque significativa tra due Nazionali che ai Mondiali di basket non hanno numeri straordinari. Per i francesi sarebbe la seconda presenza sul podio dopo il bronzo conquistato proprio nella scorsa edizione, per l’Australia invece sarebbe una prima volta assoluta. Il terzo posto avrebbe dunque grande prestigio, certo non è il sogno che queste due squadre avevano cullato negli giorni scorsi. La Francia dopo avere eliminato gli Usa sicuramente sognava più in grande, lo stesso vale per un’Australia che è stata in vantaggio praticamente per tutta la semifinale contro la Spagna, veneto ripresa a pochi secondi dalla sirena e poi sconfitta al termine di due supplementari. La fatica fisica potrebbe penalizzare leggermente di più gli australiani, a questo punto però si tratta di dare tutto ciò che si ha ancora per chiudere l’avventura iridata con una medaglia.



