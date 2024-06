DIRETTA FRANCIA CANADA/ Video streaming tv: secondo incrocio dopo il Mondiale in Messico (oggi 9 giugno 2024)

DIRETTA FRANCIA CANADA: I TESTA A TESTA

È quasi un appuntamento con la storia quello che ci attende stasera grazie alla diretta di Francia Canada, dal momento che si tratterà solamente del secondo confronto in tutta la storia fra queste due Nazionali di calcio. Tuttavia, dobbiamo anche evidenziare che l’unico precedente è decisamente illustre, perché si tratta della partita giocata domenica 1° giugno 1986 ai Mondiali in Messico, che furono i primi di sempre con la partecipazione del Canada alla fase finale, che i nord-americani avrebbero poi raggiunto di nuovo solo in Qatar nel 2022.

Possiamo allora ricordare che quel giorno si giocava presso l’Estadio Nou Camp di León e, rispettando i pronostici, vinse la Francia di Michel Platini, che però fece forse più fatica del previsto per piegare 1-0 il Canada grazie al gol segnato al 79’ minuto di gioco dal giovane attaccante emergente Jean-Pierre Papin. La Francia poi in quel Mondiale avrebbe raggiunto la semifinale persa per 2-0 contro la Germania Ovest prima di prendersi il terzo posto battendo per 4-2 il Belgio nella finalina, il Canada invece perse tre partite su tre concludendo così a zero punti la sua prima partecipazione alla fase finale di un Mondiale. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

FRANCIA CANADA, COME VEDERE L’AMICHEVOLE IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Come per tante altre partite di questi giorni, ecco un’altra aggiunta alle amichevoli internazionali grazie alla diretta tv di Francia Canada, su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Paolo Ciarravano. Di conseguenza, tutti gli abbonati alla piattaforma sportiva della tv satellitare potranno godere anche della diretta streaming video di Francia Canada, che è una proposta pure per gli abbonati a NOW TV.

FRANCIA CANADA: EUROPEI SEMPRE PIÙ VICINI

Ci sono anche gli Azzurri, ma stasera, domenica 9 giugno 2024, sarà doveroso rivolgere uno sguardo pure a quanto succederà nella diretta di Francia Canada, la partita amichevole in programma allo Stade Matmut Atlantique di Bordeaux con fischio d’inizio alle ore 21.15. Ad appena tre giorni dalle celebrazioni per l’ottantesimo anniversario dello sbarco in Normandia, ci piace pensare alla diretta di Francia Canada anche come un omaggio ai tanti ragazzi che partirono pure dal Canada e caddero per liberare la Francia e l’Europa intera dal nazifascismo, ma naturalmente c’è pure l’aspetto agonistico da prendere in dovuta considerazione.

Per il Canada si avvicina la prima volta di sempre in Coppa America, si sta preparando però sfidando le big d’Europa dal momento che giovedì ha già giocato contro l’Olanda e adesso fa il bis, se possibile ancora più impegnativo contro la Francia che poi, curiosità dei calendari, sarà nello stesso girone di Euro 2024 proprio degli Orange. Quanto al cammino di avvicinamento dei Bleus a Euro 2024, la Francia arriva dal successo contro il Lussemburgo di mercoledì, adesso il test sarà un po’ più impegnativo e allora noi siamo curiosi di scoprire che cosa succederà nella diretta di Francia Canada…

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA CANADA

Adesso è il momento per presentare le probabili formazioni per la diretta di Francia Canada. Il c.t. di casa Didier Deschamps punta sul modulo 3-4-2-1 dove la difesa potrebbe essere molto “milanese” con Maignan in porta e Pavard insieme a Upamecano e Konatè; Theo Hernandez invece potrebbe avanzare a centrocampo, esterno come Kolo Muani a centrocampo mentre ipotizziamo più turnover nel cuore della mediana, dove citiamo Tchouameni e Camavinga come possibili titolari. In attacco c’è davvero l’imbarazzo della scelta, mercoledì come titolari avevamo avuto Thuram e Griezmann alle spalle di Mbappé, ma sono tante le opzioni per Deschamps.

Jesse Marsch, c.t. statunitense del Canada, potrebbe invece prediligere un modulo 3-4-3, anche qui c’è da valutare il possibile turnover avendo giocato domenica ma indichiamo il portiere Crepeau protetto da Johnston, De Fougerolles e Miller come tre difensori titolari; Buchanan potrebbe essere l’esterno destro di un centrocampo nel quale poi il Canada potrebbe proporre Eustaquio e Kone centrali e sulla sinistra Davies, infine i favoriti nel tridente d’attacco potrebbero essere David, Larin e Ugbo.

ALCUNE CONSIDERAZIONI SU QUOTE E PRONOSTICO

La presentazione della diretta di Francia Canada deve comprendere infine anche uno sguardo sul pronostico secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. Sulla carta non c’è storia, il segno 1 per la vittoria della Francia è quotato a 1,27 mentre poi si sale a quota 5,75 già in caso di pareggio e quindi segno X, infine 8,25 volte la posta in palio sono previsti sul segno 2 qualora fosse il Canada a vincere stasera.











