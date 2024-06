DIRETTA OLANDA CANADA/ Video streaming tv: c’è un solo precedente (amichevole, oggi 6 giugno 2024)

DIRETTA OLANDA CANADA: I TESTA A TESTA

Mentre aspettiamo la diretta di Olanda Canada, possiamo aggiungere che la partita amichevole di questa sera sarà un evento quasi storico, dal momento che vede un solo precedente, che risale a 30 anni esatti fa. Era infatti domenica 12 giugno 1994 quando le due Nazionali si affrontarono per la prima volta, in un’amichevole in preparazione ai Mondiali di Usa 1994 almeno per l’Olanda, dal momento che il Canada invece non era riuscito a qualificarsi per la fase finale del torneo organizzato dai vicini a stelle e strisce.

Quel giorno ci fu una netta vittoria per 3-0 dell’Olanda, firmato da tre nomi di altissima qualità degli Orange degli anni Novanta: il gol del vantaggio infatti arrivò già dopo sette minuti e fu segnato da Dennis Bergkamp, poi ecco il raddoppio già al 13’ grazie alla rete di Marc Overmars, infine il tris fu servito da Frank Rijkaard al 37’ minuto. Successivamente, ai Mondiali l’Olanda vinse il proprio gruppo grazie ai successi contro Arabia Saudita e Marocco, nonostante la sconfitta contro il Belgio, per poi vincere negli ottavi contro l’Irlanda ma arrendersi 3-2 ai quarti di finale contro il Brasile futuro campione del Mondo. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

OLANDA CANADA, COME VEDERE IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Per chi ama il calcio internazionale, su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio ci sarà l’appuntamento con la telecronaca di Dario Massara per seguire stasera la diretta tv di Olanda Canada, proposta a tutti gli abbonati alla piattaforma sportiva della tv satellitare, con in aggiunta anche la diretta streaming video di Olanda Canada per gli abbonati a NOW TV.

OLANDA CANADA: UN BEL TEST PER DUE

Serata sicuramente intrigante in compagnia della diretta di Olanda Canada oggi, giovedì 6 giugno 2024, allo stadio De Kuip di Rotterdam con fischio d’inizio alle ore 20.45. Attenzione anche agli ospiti del Canada, che nel 2022 hanno partecipato per la seconda volta nella storia alla fase finale di un Mondiale e in questo mese faranno il loro debutto assoluto in Coppa America, altro segnale di crescita del calcio canadese, anche se naturalmente i riflettori in questa amichevole saranno puntati quasi per intero sui padroni di casa Orange stasera nella diretta di Olanda Canada.

Nel mirino c’è Euro 2024, che vedrà naturalmente gli uomini del c.t. Ronald Koeman tra le formazioni più attese, fin dalla fase a gironi che li vedrà nello stesso gruppo della Francia. L’Olanda sogna il bis del trionfo del 1988, che resta l’unico trofeo nella bacheca una Nazionale spesso divertente, che in passato ha anche cambiato la storia del calcio ma ha un rapporto tradizionalmente complicato con le grandi vittorie. Naturalmente il cammino sarà ancora piuttosto lungo, ma siamo comunque curiosi di scoprire quali saranno le prime indicazioni: che cosa ci dirà quindi la diretta di Olanda Canada?

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA CANADA

Diciamo qualcosa anche a proposito delle probabili formazioni per la diretta di Olanda Canada. Il c.t. di casa Ronald Koeman punta sul modulo 3-4-2-1 con il portiere Verbruggen e davanti a lui la difesa a tre con l’interista De Vrij, Van Dijk e Aké; un altro nerazzurro, cioè Dumfries, aprirà a destra la linea mediana con Schouten e De Jong nella coppia centrale e Blind sulla corsia mancina; nel reparto offensivo, infine, l’Olanda potrebbe avere Simons e Gakpo sulla trequarti a sostegno del centravanti Weghorst.

La risposta di Jesse Marsch, c.t. statunitense del Canada, dovrebbe invece prevedere un 3-4-3 con il portiere Crepeau protetto da Johnston, De Fougerolles e Miller che potrebbero comporre la difesa titolare; Buchanan come esterno destro porterà il nerazzurro anche nel centrocampo del Canada, che poi avrà Eustaquio e Kone nel cuore della mediana e naturalmente a sinistra Davies, una delle stelle con David, che giocherà con Larin e Ugbo nel tridente d’attacco di un Canada almeno sulla carta offensivo.

SCOPRIAMO LE QUOTE E IL PRONOSTICO

Infine, concludiamo la presentazione della diretta di Olanda Canada dando uno sguardo anche al pronostico secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. Sulla carta l’Olanda dovrebbe avere vita facile, con il segno 1 quotato a 1,30 mentre poi si sale a quota 5,00 già in caso di pareggio per il segno X e fino a 8,00 volte la posta in palio sul segno 2 qualora fosse il Canada a vincere stasera.











