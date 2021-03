Diretta Francia Galles/ Streaming video DMAX: match che vale il titolo! (Sei Nazioni)

DIRETTA FRANCIA GALLES: IL TITOLO NON È ANCORA ASSEGNATO…

Francia Galles sarà diretta dall’arbitro inglese Luke Pearce, e si gioca alle ore 21:00 di domenica 21 marzo: allo Stade de France 2021 potrebbe essere assegnato il titolo del Sei Nazioni 2021, ma c’è anche la possibilità che il trofeo del rugby resti “vacante” almeno finchè non verrà stabilita la data del recupero. Infatti il punto è proprio questo: il Galles, che settimana scorsa abbiamo visto demolire l’Italia a Roma, arriva all’ultimo appuntamento a punteggio pieno e con 19 punti in classifica, ma non è ancora certo di sollevare la coppa.

Il motivo è che la Francia si è vista rinviare la partita contro la Scozia, ha 9 punti in meno della capolista e grazie ai vari bonus previsti dal regolamento potrebbe ancora scavalcare i dragoni; i quali però possono chiudere il discorso oggi, e dunque sarà un grande spettacolo quello cui assisteremo nella diretta di Francia Galles. Vediamo allora quello che succederà, nel frattempo possiamo fare una prima valutazione circa i temi principali di questo match.

DIRETTA FRANCIA GALLES STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Francia Galles sarà trasmessa su Motor Trend: rispetto alle scorse edizioni del Sei Nazioni di rugby, ecco dunque una novità perché il gruppo Discovery oltre a Dmax (dove si vedranno le partite degli azzurri) coinvolgerà anche questo altro suo canale che trasmetterà tutte le partite “straniere”. L’appuntamento sarà dunque sul numero 59 del telecomando, oppure in diretta streaming video tramite il servizio Discovery Plus. Informazioni utili sul web si troveranno anche sui social network: ricordiamo ad esempio, per limitarci ai profili ufficiali del torneo Rbs 6 Nations, che l’account in italiano su Twitter è @SeiNazioniRugby. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO

DIRETTA FRANCIA GALLES: RISULTATI E CONTESTO

Per introdurci a Francia Galles non possiamo che ricordare che la sfida diretta conta il giusto: il regolamento del Sei Nazioni 2021 stabilisce infatti che a parità di punti la nazionale vincente sia quella con la migliore differenza punti complessiva e, in caso di equilibrio anche in questa voce, il maggior numero di mete realizzate. Anzi, la sfida tra le due ex aequo sarebbe comunque pari anche nell’assegnazione del titolo, che andrebbe ad entrambe le nazionali; avendo 9 punti di vantaggio, il Galles deve chiudere questa partita lasciando i galletti a -6, il che significa subire meno di quattro mete e contenere la sconfitta entro i 7 punti. A questo punto i Dragoni salirebbero a quota 20 con il punto di bonus mentre la Francia arriverebbe a 14: anche un match dominante contro la Scozia le impedirebbe di festeggiare. Al contrario i galletti possono restare in corsa se riuscissero a rubare più punti ai britannici: la sensazione è che possa essere una sfida davvero sul filo di lana, vedremo allora come andranno le cose quando tra poco si inizierà a giocare…



