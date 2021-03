Diretta Italia Galles/ Streaming video Dmax: contro la capolista, rugby Sei Nazioni

DIRETTA ITALIA GALLES: AZZURRI CONDANNATI?

Italia Galles, diretta dall’arbitro irlandese Andrew Brace presso lo stadio Olimpico di Roma, si disputa alle ore 15.15 di oggi pomeriggio, sabato 13 marzo 2021, e sarà la prima partita della quarta giornata del torneo Sei Nazioni 2021 di rugby, che torna dopo una settimana di pausa. Inutile girarci attorno: bisogna subito dire con chiarezza che la diretta di Italia Galles potrebbe essere l’ennesima tappa di una vera e propria Via Crucis sportiva per gli azzurri, che sono realisticamente molto lontani come competitività dalle altre Nazionali che compongono il Sei Nazioni di rugby. La prospettiva più probabile, che onestamente potremmo dare per certa, è dunque quella di una nuova sconfitta, anche perché quanto successo due settimane fa non sembra lasciare dubbi su quanto si potrà verificare in Italia Galles questo pomeriggio. Gli azzurri, già reduci da due pesanti sconfitte subite nelle prime due giornate al cospetto di Francia e Inghilterra, erano stati travolti in casa per 10-48 dall’Irlanda, mentre un paio d’ore più tardi il Galles si prendeva una meravigliosa vittoria per 40-24 contro l’Inghilterra a Cardiff. Difficile davvero ipotizzare un esito diverso da una larga vittoria dei Dragoni…

DIRETTA ITALIA GALLES STREAMING VIDEO DMAX: COME SEGUIRE LA PARTITA (6 NAZIONI RUGBY)

La diretta tv di Italia Galles sarà trasmessa come nelle scorse edizioni del Sei Nazioni di rugby in chiaro ed in esclusiva da Dmax, canale che appartiene a Discovery Channel e che si trova al numero 52 del digitale terrestre gratuito, al 28 di Tivùsat e al numero 170 della piattaforma satellitare Sky. Non solo: DMax garantirà anche la diretta streaming video agli utenti che non potessero mettersi davanti a un televisore all’ora delle partite, tramite il servizio Dplay. Informazioni utili sul web si troveranno anche sui social network: ricordiamo ad esempio, per limitarci ai profili ufficiali del torneo Rbs 6 Nations, che l’account in italiano su Twitter è @SeiNazioniRugby. Altre informazioni arriveranno anche tramite i profili della Federazione Italiana Rugby. CLICCA QUI PER LO STREAMING DMAX

DIRETTA ITALIA GALLES: IL CONTESTO

La diretta di Italia Galles dunque ci metterà di fronte ancora una volta alla dura realtà del rugby azzurro, un movimento che proprio non riesce a decollare – il c.t. Franco Smith ha parlato di altri otto anni necessari per raggiungere le nostre avversarie in termini di competitività. I risultati recenti sono nettamente peggiorati e il 10-48 incassato in casa contro l’Irlanda che nelle prime due giornate aveva raccolto altrettante sconfitte ci dice in maniera spietata quanto sia grande la differenza pure con la squadra che divideva con noi l’ultimo posto in classifica. Oggi poi allo stadio Olimpico arriva il Galles, che invece sta disputando un Sei Nazioni favoloso: basterebbe dire che i Dragoni sono solitari in testa alla classifica con tre vittorie in altrettante partite disputate e che il 40-24 inflitto all’Inghilterra è arrivato dopo il 21-16 contro l’Irlanda e il colpaccio con il minimo scarto (24-25) in Scozia. Per l’ennesima volta dobbiamo dunque ripetere il ritornello: Italia Galles sarà sicuramente una lezione utile nel cammino di crescita. Per sperare in qualcosa di più, non sembra proprio essere l’occasione giusta…



