Diretta Francia Galles/ Streaming video tv: Bleus favoriti, 6 Nazioni rugby

DIRETTA FRANCIA GALLES: GARA FONDAMENTALE PER I FRANCESI!

Francia Galles, diretta dall’arbitro australiano Nic Berry, si gioca naturalmente presso lo Stade de France di Parigi-Saint Denis alle ore 15.45 di oggi pomeriggio, sabato 18 marzo 2023, per la quinta e ultima giornata del torneo Sei Nazioni 2023 di rugby. Basta uno sguardo alla classifica per capire che la diretta di Francia Galles sarà importante soprattutto per i padroni di casa transalpini, che vincendo conserverebbero ancora speranze di trionfare in questo 6 Nazioni, anche se poi servirebbe la “collaborazione” dell’Inghilterra in Irlanda.

La Francia settimana scorsa ha travolto proprio l’Inghilterra, salendo in questo modo a quota tre vittorie e una sconfitta nel Sei Nazioni 2023, con 15 punti in classifica che collocano i Bleus al secondo posto. Per il Galles invece l’unico sorriso di un torneo molto deludente è arrivato con la vittoria di settimana scorsa in Italia dopo tre sconfitte consecutive: l’ultimo posto dovrebbe essere evitato, ma per i Dragoni vincere a Saint Denis si annuncia impresa davvero complicata. La posta in palio sarà altissima, almeno per i padroni di casa, siamo quindi molto curiosi di scoprire che cosa potrà succedere nella diretta di Francia Galles…

FRANCIA GALLES STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA (SEI NAZIONI RUGBY)

La diretta tv di Francia Galles sarà trasmessa sui canali di Sky Sport, che è tornata l’anno scorso ad essere la casa del Sei Nazioni di rugby. L’appuntamento sarà dunque su Sky Sport Arena (canale 204 della piattaforma Sky), oppure ci sarà anche la diretta streaming video di Francia Galles tramite il servizio offerto da Sky Go o sulla piattaforma NOW TV, ma naturalmente tutto ciò sarà riservato agli abbonati.

DIRETTA FRANCIA GALLES: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Francia Galles ci offre lo spunto per analizzare meglio la situazione delle due Nazionali in questo Sei Nazioni 2023 di rugby, francamente molto diverse fra loro. I transalpini sono in grande forma, come testimonia il 10-53 di settimana scorsa a Twickenham, che per la Francia è+ la vittoria più netta di sempre in casa dell’Inghilterra. In precedenza, c’erano state la vittoria a Roma contro l’Italia, sia pure molto più sofferta (24-29), la sconfitta per 32-19 in Irlanda che naturalmente rischia di costare caro per il trionfo finale nel Sei Nazioni 2023 e la vittoria casalinga per 32-21 contro la Scozia.

Per il Galles invece le soddisfazioni sono molto più modeste, già alla prima giornata era arrivata una pesante sconfitta casalinga per 10-34 contro l’Irlanda, che aveva indicato una chiara differenza di valore tra le due formazioni, poi il Galles ha confermato il suo periodo di crisi perdendo molto male anche ad Edimburgo, dove infatti i Dragoni sono stati sconfitti per 35-7 dai padroni di casa della Scozia nella seconda giornata. Ecco poi un’altra sconfitta, anche se meno umiliante, con il 10-20 casalingo al cospetto dell’Inghilterra, prima del colpo per 17-29 in Italia almeno per dare un senso al torneo. Il pronostico sembra però sostanzialmente chiuso, cosa ci dirà la diretta di Francia Galles?

