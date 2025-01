DIRETTA FRANCIA GALLLES: INIZIA IL SEI NAZIONI 2025!

Con la diretta Francia Galles, che va in scena allo Stade de France di Saint Denis alle ore 21:15 di venerdì 31 gennaio, inizia ufficialmente il Sei Nazioni 2025: il celebre torneo di rugby torna quindi ad essere protagonista nella stagione, e ci presenta una partita immediatamente importante visto che, come ben sappiamo, sono appena cinque le giornate che vengono disputate e i margini di errore sono ridotti al minimo. Per la Francia, reduce da due secondi posti, si tratta allora di un match che, soprattutto perché si gioca in casa, può già dare il via alla corsa per un titolo che è stato vinto l’ultima volta tre anni fa; diversa, molto diversa, la situazione del Galles.

I Dragoni infatti arrivano dal deludente cucchiaio di legno “conquistato” lo scorso anno, hanno perso tutte le partite compresa quella contro l’Italia e dunque vanno a caccia di riscatto, avendo già verificato personalmente come le cose possano cambiare drasticamente in poco tempo, questa volta naturalmente si spera per il meglio. Intanto noi non vediamo l’ora che la diretta Francia Galles prenda il via dando inizio al Sei Nazioni, nell’attesa proviamo ad approfondire maggiormente quelli che sono i temi cardine di una partita che potrebbe anche riservare qualche sorpresa, essendo la prima di una nuova competizione.

DIRETTA FRANCIA GALLES STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL SEI NAZIONI 2025

L’appuntamento con la diretta Francia Galles in tv, così come per tutto il Sei Nazioni 2025, sarà su Sky Sport Arena, al numero 204 del decoder satellitare: ci sarà anche la possibilità di diretta Francia Galles streaming video tramite l’applicazione Sky Go, ricordiamo anche l’opzione della piattaforma Now Tv sempre in abbonamento.

DIRETTA FRANCIA GALLES: DRAGONI PER IL RISCATTO

Approcciando la diretta Francia Galles abbiamo già detto di come la situazione per i Dragoni sia pessima: non solo il Galles ha centrato zero vittorie lo scorso anno, ma addirittura arriva da tre Sei Nazioni in cui è stato sempre ultimo, riuscendo a vincere appena due partite (sempre contro l’Italia) e poi facendo flop nell’ultima manifestazione. Lo scenario è ancora più incredibile se pensiamo che prima di questo filotto il Galles aveva effettivamente il Sei Nazioni: era il 2021, da quel momento senza soluzione di continuità sono arrivati i problemi anche a causa di una vecchia guardia che non è stata degnamente sostituita.

La Francia invece ha continuato a fare bene anche dopo il trionfo del 2022: tuttavia ai galletti, negli ultimi due anni, è mancato il guizzo giusto per superare l’Irlanda (che viene da un back to back) e non va ricordato che l’anno scorso i Galletti hanno anche pareggiato contro l’Italia, lasciando già per strada una bella occasione. Adesso staremo a vedere, c’è sempre la possibilità che il Galles sia tornato grande facendo valere un albo d’oro che lo vede al comando, insieme all’Inghilterra, per vittorie nel Sei Nazioni, sei di queste sono arrivate nel terzo millennio e dunque i presupposti ci sono tutti.