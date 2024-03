Diretta/ Galles Francia (risultato finale 24-45): meta anche per Lucu! (Sei Nazioni 2024, 10 marzo)

DIRETTA GALLES FRANCIA (RISULTATO 24-45): FINE DELLE OSTILITA’

Al Millennium Stadium la Francia batte in trasferta il Galles per 45 a 24. Nel primo tempo i padroni di casa iniziano bene la partita con un piazzato di Costelow già al 2′ vanificato tuttavia dalla risposta immediata da Ramos al 7′ ma i gallesi riescono ad andare in meta al 9′ grazie a Dyer, con la trasformazione di Costelow. I francesi accorciano da fermo al 15′ con Ramos che trasforma poi la meta di Fickou al 23′ così come quella di Le Garrec al 29′ dopo i sette punti trovati da Williams e Costelow dall’altro al 26′.

Diretta/ Inghilterra Irlanda (risultato finale 23-22): inglesi d'un soffio! (Sei Nazioni 2024, 9 marzo)

Nel secondo tempo il copione si ripete ed i Rossi vanno in meta, trasformata da Costelow, con J. Roberts al 43′ prima che Ramos accorci con un piazzato al 60′. Nell’ultima parte dell’incontro i francesi riprendono il comando e dilagano con le mete di Colombre al 65′, Taofifenua al 69′ e Lucu all’80’+1′ delle quali le prime due trasformate da Ramos, impreciso all’80’+3′ senza però dimenticare l’ennesima punizione del 73′. Il successo ottenuto quest’oggi consente alla Francia di portarsi a quota 11 mentre il Galles resta fermo a 3 punti. (cronaca Alessandro Rinoldi)

Diretta/ Italia Scozia (risultato finale 31-29): azzurri, storica rimonta! (Sei Nazioni 2024, 9 marzo)

GALLES FRANCIA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Galles Francia sarà affidata alla televisione satellitare, di conseguenza sarà un appuntamento riservato agli abbonati: solo le partite dell’Italia, nel Sei Nazioni 2024, vengono trasmesse in chiaro e dunque i clienti di Sky Sport avranno accesso esclusivo a una sfida che potranno seguire anche con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile – tramite dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone – grazie all’applicazione Sky Go, ricordando ovviamente che la mobilità è disponibile anche con la piattaforma Now Tv.

Diretta/ Francia Italia (risultato finale 13-13): Capuozzo la riprende! (6 Nazioni, 25 febbraio 2024)

ULTIMI VENTI MINUTI DI GIOCO

Quando siamo ormai arrivati alla metà del secondo tempo, ovvero all’ora di gioco, il punteggio tra Galles e Francia è cambiato ed è adesso di 24 a 23. In queste prime battute della ripresa, cominciata senza sostituzioni da parte di entrambi i commissari tecnici delle due Nazionali in campo quest’oggi a Cardiff, il copione del match pare ripetersi rispetto a quanto accaduto in precedenza ed infatti i Rossi segnano una meta subito al 43′ con J. Roberts, anche questa seguita dalla trasformazione di Costelow. I Bleus non si abbattono e rimangono in corsa con l’ennesimo calcio piazzato di Ramos al 60′. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FINE PRIMO TEMPO

Al termine del primo tempo le formazioni di Galles e Francia sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sul 17 a 20. I minuti scorrono sul cronometro e i Galletti trovano un’altra meta al 22′ con Fickou e Ramos sebbene i Dragoni tornino avanti al 26′ con i sette punti segnati da Williams e Costelow. I transalpini tornano a scappare in meta al 29′ per merito di Le Garrec, con annessa trasformazione di Ramos al 31′. Fino a questo momento il direttore di gara inglese Luke Pearce non ha estratto alcun tipo di cartellino nei confronti dei rappresentanti delle due Nazionali in campo questo pomeriggio al Principality Stadium. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FASE INIZIALE DEL MATCH

A Cardiff la partita tra Galles e Francia valida per la quarta giornata del Sei Nazioni 2024 è cominciato da una ventina di minuti e, giunti quindi alla metà del primo tempo, il risultato è di 10 a 6. Nelle fasi iniziali del match i padroni di casa allenati da mister Gatland partono forte riuscendo a passare in vantaggio subito al 2′ con la punizione di Costelow ma gli ospiti guidati dal ct Galthié rispondono immediatamente con il piazzato di Ramos al 7′. I gallesi insistono e vanno in meta al 9′ con Dyer, a cui si aggiunge la trasformazione di Costelow al 10′, ed i francesi accorciano da fermo con Costelow al 15′. Ecco le formazioni ufficiali:

GALLES – 15 Cam Winnett, 14 Josh Adams, 13 Joe Roberts, 12 Owen Watkin, 11 Rio Dyer, 10 Sam Costelow, 9 Tomos Williams, 8 Aaron Wainwright, 7 Tommy Reffell, 6 Dafydd Jenkins (C), 5 Adam Beard, 4 Will Rowlands, 3 Kieron Assiratti, 2 Elliot Dee, 1 Gareth Thomas. Ct.: Warren Gatland. A disposizione: 16 Evan Lloyd, 17 Corey Domachovski, 18 Dillon Lewis, 19 Alex Mann, 20 Mackenzie Martin, 21 Gareth Davies, 22 Ioan Lloyd, 23 Mason Grady. FRANCIA – 15 Leo Barré, 14 Damian Penaud, 13 Gael Fickou, 12 Nicolas Depoortere, 11 Matthis Lebel, 10 Thomas Ramos, 9 Nolann Le Garrec, 8 Greg Alldritt (C), 7 Charles Ollivon, 6 François Cros, 5 Emmanuel Meafou, 4 Thibaud Flament, 3 Uini Atonio, 2 Julien Marchand, 1 Cyril Baille. Ct.: Fabien Galthié. A disposizione: 16 Peato Mauvaka, 17 Sebastien Taofifenua, 18 Georges-Henri Colombe, 19 Romain Taofifenua, 20 Alexandre Roumat, 21 Paul Boudehent, 22 Maxime Lucu, 23 Yoram Moefana. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

SI COMINCIA!

Finalmente ci siamo, la diretta di Galles Francia sta per farci compagnia per il Sei Nazioni 2024. Abbiamo ricordato gli ultimi successi delle due nazionali in questo torneo, che sono recenti: Galles e Francia sono infatti le squadre che hanno vinto il Sei Nazioni prima dell’Irlanda, i Dragoni nel 2021 e i Galletti nel 2022, ma per il Galles era arrivato il titolo anche nel 2019 (l’anno seguente aveva invece vinto l’Inghilterra). Sono due nazionali che hanno avuto un’epoca d’oro nel terzo millennio, basti pensare che entrambe hanno sei successi nel Sei Nazioni dal 2000 a oggi e che per la Francia in particolar modo si tratta sostanzialmente di un quarto del bottino complessivo (26 titoli).

Il Galles invece ha distribuito maggiormente i suoi 39 trionfi, un numero che è record insieme agli inglesi e con distacco rispetto alle altre, visto che al terzo posto nell’albo d’oro c’è proprio la Francia. Adesso però le cose non stanno andando così bene e la partita di oggi servirà solo per evitare lo spettro di un ultimo posto in classifica, a meno che ovviamente succeda altro nel corso dell’ultima giornata; il contesto ce l’abbiamo, adesso si tratta di metterci comodi e stare a vedere come andranno le cose al Millenium Stadium di Cardiff perché la diretta di Galles Francia sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

GALLES FRANCIA: IL MOMENTO COMPLICATO

Abbiamo già detto che la diretta di Galles Francia ci presenta una sfida che nel Sei Nazioni 2024 vede due nazionali in difficoltà. I segnali erano già evidenti, almeno per i Dragoni, lo scorso ottobre: il Galles aveva superato da imbattuto il girone di Coppa del Mondo sfruttando la crisi dell’Australia, clamorosamente eliminata al primo turno dalle Fiji, ma alla prova del nove era arrivata una sonora sconfitta (17-29) nei quarti di finale contro l’Argentina, del resto quella nazionale arrivava da un Sei Nazioni in cui, come già detto, aveva vinto solo contro l’Italia evitando così quello che sarebbe stato un incredibile cucchiaio di legno.

La Francia se non altro nel Mondiale casalingo aveva destato ottima impressione, battendo addirittura la Nuova Zelanda; il ko contro il Sudafrica era stato deludente per le aspettative ma comunque in una partita in bilico fino all’ultimo (28-29) e c’era un Sei Nazioni da 20 punti chiuso al secondo posto. Poi però da febbraio in avanti i Galletti hanno faticato tantissimo: battuti 38-17 in casa dall’Irlanda, hanno vinto di misura in Scozia e contro l’Italia hanno rischiato quella che sarebbe stata la prima sconfitta contro gli azzurri in casa loro. Certamente la Francia sta “meglio” se parliamo del periodo, ma oggi a Cardiff le cose potrebbero andare diversamente… (agg. di Claudio Franceschini)

GALLES FRANCIA: SFIDA TRA DUE DELUSE!

Galles Francia verrà diretta dall’arbitro inglese Luke Pearce, e si gioca alle ore 16:00 di domenica 10 marzo presso il Millennium Stadium di Cardiff: nella quarta giornata del Sei Nazioni 2024 si affrontano quelle che possiamo chiamare le due deluse nella competizione. Il Galles fino a questo momento ha sempre perso, confermando di fatto le grandi difficoltà accusate nelle ultime stagioni (dopo un periodo di ottimi risultati) e non riuscendo a trovare un modo per risalire la corrente, con quei quarti giocati in Coppa del Mondo che nei fatti si sono poi rivelati una pura illusione.

La Francia allo stesso modo può dire che il Mondiale sia stato uno specchietto per le allodole: partiti come principali avversari dell’Irlanda nel Sei Nazioni 2024, i Galletti hanno perso in casa contro i verdi e poi, dopo una vittoria in Scozia, sono stati fermati sul 13-13 dall’Italia, letteralmente salvandosi sull’ultima punizione azzurra. Vedremo allora cosa succederà nella diretta di Galles Francia per il Sei Nazioni 2024, aspettando che la partita prenda il via possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali che emergeranno al Millennium Stadium.

DIRETTA GALLES FRANCIA: RISULTATI E CONTESTO

Ci prepariamo alla diretta di Galles Francia dicendo appunto che questa partita sarà utile alle due nazionali per evitare guai peggiori. La Francia, se non altro, dopo il successo nel Sei Nazioni due anni fa ha avuto un buon torneo nella passata edizione, perdendo solo contro l’Irlanda e totalizzando 20 punti con ottime prestazioni, tra cui il roboante 53-10 a Twickenham. Quest’anno però le cose non stanno andando nello stesso modo, e il pareggio contro l’Italia ha confermato le difficoltà di una nazionale che già contro l’Irlanda era affondata senza appello.

Ancora peggio il Galles, che tra il 2019 e il 2021 ha vinto il Sei Nazioni per due volte, segnando un’epoca: i Dragoni poi hanno letteralmente perso la bussola, l’anno scorso hanno vinto solo contro l’Italia mentre in questa edizione, visto anche il livello degli azzurri, rischiano sinceramente di prendersi l’ultimo posto e il cucchiaio di legno, a meno che ovviamente non arrivi oggi una vittoria che è sempre possibile davanti al proprio pubblico. Sia come sia siamo ben lontani dai picchi del passato, ma ora vedremo cosa succederà nella diretta di Galles Francia che tra qualche ora ci farà finalmente compagnia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA