Diretta/ Francia Irlanda (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia! (6 Nazioni rugby, 2 febbraio 2024)

DIRETTA FRANCIA IRLANDA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Ci siamo, inizia la diretta di Francia Irlanda, abbiamo già accennato al fatto che stasera si gioca allo stadio Velodrome di Marsiglia, perché quest’anno la Francia non userà mai lo Stade de France di Saint Denis, dove sono già in programma in questo periodo ritocchi in vista delle Olimpiadi di Parigi di quest’estate. Dio conseguenza, il Sei Nazioni in Francia diventerà itinerante: oggi contro l’Irlanda la sede è Marsiglia, poi contro l’Italia si giocherà allo Stade Pierre Mauroy di Villeneuve-d’Ascq (Lille), infine il terzo impegno casalingo dei transalpini sarà contro l’Inghilterra e avrà luogo allo stadio Parc Olympique Lyonnais di Décines-Charpieu (Lione).

DIRETTA/ Irlanda Inghilterra (risultato finale 26-16): Sei Nazioni agli Shamrocks!

Il Velodrome ha d’altronde un feeling consolidato con il rugby, ha ospitato sei partite della Coppa del Mondo 2007 e altrettante ai Mondiali dell’anno scorso, con i padroni di casa che a Marsiglia avevano travolto per 96-0 la Namibia. Il 2024 sarà d’altronde un anno particolare per lo sport francese, anche il Tour per la prima volta nella sua storia non finirà a Parigi ben sì a Nizza, essendo a pochi giorni dal via dei Giochi. Adesso però torniamo alla più stretta attualità: parola al campo per la diretta di Francia Irlanda! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Francia Galles (risultato finale 41-28): vittoria dei transalpini!

DIRETTA FRANCIA IRLANDA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Francia Irlanda sarà garantita su Sky Sport Arena per gli abbonati alla televisione satellitare, che di conseguenza avranno a disposizione anche il servizio di diretta streaming video di Francia Irlanda tramite il servizio offerto da Sky Go, oppure su Now TV, sempre su abbonamento.

TESTA A TESTA

Verso la diretta di Francia Irlanda, ricordiamo che cosa era successo fra queste due Nazionali nei loro ultimi confronti all’interno del torneo Sei Nazioni. Naturalmente ogni anno si alternano le sedi e quindi l’11 febbraio 2023 fu l’Irlanda padrona di casa a Dublino, con bel successo per 32-19 sugli ospiti della Francia, vittoria anche più netta di quanto dica il punteggio, se si pensa che i Verdi segnarono ben quattro mete a fronte di una sola per i transalpini.

DIRETTA/ Scozia Italia (risultato finale 26-14): Kinghorn migliore in campo

L’ultimo precedente in terra francese è quindi quello dell’edizione 2022 e per la precisione del 12 febbraio di due anni fa, in quel caso evidentemente allo Stade de France di Saint Denis, con vittoria per 30-24 dei padroni di casa, anche se pure in quella occasione era stata l’Irlanda a segnare una meta in più, in una partita che vide tuttavia Melvyn Jaminet nei panni del mattatore con ben 20 punti arrivati per la Francia dai suoi calci, cioè sei punizioni più una conversione. Questa sera invece che cosa succederà in questo grande debutto del nuovo Sei Nazioni 2024? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ESORDIO DI LUSSO

Francia Irlanda, diretta dall’arbitro inglese Karl Dickson presso lo Stade Velodrome di Marsiglia, si gioca con fischio d’inizio alle ore 21.00 di questa sera, venerdì 2 febbraio, per aprire il programma dell’intero torneo Sei Nazioni 2024 di rugby. Sarà quindi una serata di lusso con una sfida tra le migliori che ci possano essere nel mondo della palla ovale: la diretta di Francia Irlanda promette di pesare già moltissimo sull’economia dell’intero torneo, se si pensa che l’anno scorso l’Irlanda vinse facendo il Grande Slam (cioè cinque vittorie su cinque) davanti alla Francia, che vinse quattro partite ma fu sconfitta proprio dai Verdi a Dublino.

Stavolta il fattore campo sarà favorevole ai transalpini e naturalmente una vittoria della Francia potrebbe fin da subito modificare i rapporti di forza, mentre se l’Irlanda facesse il colpaccio a Marsiglia dovremmo già mettere nettamente in pole position per un nuovo trionfo i detentori del titolo del torneo più storico ed affascinante del rugby. La certezza è che si tratterà di una partita di altissimo valore tecnico, un appuntamento imperdibile anche in Italia per tutti gli appassionati della palla ovale, in attesa del debutto degli Azzurri, che sarà domani: che cosa ci dirà la diretta di Francia Irlanda?

DIRETTA FRANCIA IRLANDA: RISULTATI E CONTESTO

Siamo all’inizio di una grande avventura, la diretta di Francia Irlanda però sarà già uno snodo di fondamentale importanza per il Sei Nazioni 2024 di rugby e abbiamo avuto modo di spiegare il perché. Arriviamo da un 2023 che nel torneo europeo esaltò i verdi, con i galletti comunque secondi e sconfitti solo nello scontro diretto, poi in autunno abbiamo avuto la Coppa del Mondo – ospitata proprio in Francia – ed entrambe le Nazionali si sono fatte onore, anche se con esiti beffardi.

Infatti la Francia nella fase a gironi vinse contro la Nuova Zelanda e l’Irlanda fece lo stesso contro il Sudafrica, prendendosi entrambe il primo posto nei rispettivi gruppi, ma la conseguenza fu nei quarti l’incrocio fra i Bleus e gli Springboks, vinto per 29-28 dal Sudafrica, e per gli irlandesi contro gli All Blacks, in questo caso con successo per 28-24 della Nuova Zelanda. Per entrambe c’è ancora delusione per un Mondiale che avrebbe potuto essere decisamente migliore ed invece ha riservato una doppia beffa, da lenire nel Sei Nazioni 2024: quale sarà il verdetto della diretta di Francia Irlanda?











© RIPRODUZIONE RISERVATA