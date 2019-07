Diretta Francia Italia/ Streaming video: a caccia della finale! (Universiadi 2019)

Francia Italia, in diretta dal Pala Sele di Eboli, è la partita di volley maschile in programma oggi venerdi 12 luglio 2019, con fischio d’inizio previsto per le ore 14,30. La nazionale del ct Graziosi è quindi ancora protagonista assoluto alle Universiadi 2019 di Napoli e oggi sarà in campo per la complicatissima semifinale contro la nazionale russa, che è pure vice campione in carica. In paio vi è la chance per vincere la medaglia più preziosa della manifestazione, di stanza in Campania e giunta ormai alla sua 30^ edizione. Ci attende quindi una semifinale più che bollente quest’oggi ad Eboli ma gli azzurri sono parsi più che pronti a tale banco di prova.

INFO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA DIRETTA FRANCIA ITALIA

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la diretta Francia Italia di quest’oggi, semifinale di prestigio per il volley maschile alle Universiadi 2019 di Napoli non sarà visibile in diretta tv, ma sarà disponibile in diretta streaming video. La Fisu, tv ufficiale infatti trasmetterà la partita delle azzurre in streaming, qui sotto presente. Ulteriori aggiornamenti poi ci arriveranno dal portale ufficiale della manifestazione al sito www.universiade2019napoli.it.

DIRETTA FRANCIA ITALIA: IL CONTESTO

Siamo quindi in attesa di scoprire se il taraflex del Pala Sele consegnerà agli azzurri o ai blues il biglietto per la finale della medaglia d’oro per il tabellone del volley maschile alle Universiadi 2019 di Napoli. Ma per avvicinarci al meglio alla diretta Francia Italia di oggi vale la pensa andare a ricordare il cammino che le due nazionali hanno percorso fino ad oggi. Partendo quindi dagli azzurri ripercorriamo le tappe vincenti della selezione del ct Graziosi, da subito protagonisti anche nella fase a gironi: qui infatti selezionati nel gruppo D hanno chiuso da primi, con bottino pieno e vittorie su Giappone, Argentina, Svizzera e Messico. Approdati al tabellone finale, i nostri beniamini hanno poi superato il Portogallo ai quarti di finale e pure col brillante risultato 3-0 e dopo una prestazione brillante. Percorso simile per la Francia che pure ha chiuso il proprio gruppo da seconda, alle spalle della Polonia, ma davanti a Brasile, Canada e Iran. Ottenuto il pass poi la Francia ha battuto per 3-1 la Repubblica ceca e tra poche ore sarà in campo per giocarsi la chance della finale più preziosa contro l’Italia alle Universiadi 2019 di Napoli.

