Diretta Francia Scozia/ Streaming video Dmax: galletti per il titolo! (Sei Nazioni)

DIRETTA FRANCIA SCOZIA: SI CHIUDE IL SEI NAZIONI 2021

Francia Scozia, in diretta dallo Stade de France di Parigi, è la partita di rugby in programma oggi, venerdi 26 marzo 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 21.00. Pur con qualche giorno di ritardo rispetto al calendario ufficiale, finalmente potremo chiudere l’edizione 2021 del Sei Nazioni: questa sera infatti con la diretta tra Francia e Scozia, sarà recuperato l’incontro originariamente previsto per il 28 febbraio scorso e saltato in extremis per l’alto numero di positivi al coronavirus riscontato nello spogliatoio dei galletti in quei giorni. Non solo: pure stasera potremo finalmente assegnare il titolo di vincitori di questa magnifica edizione del trofeo rugbystico, coppa che ancora rimane in dubbio tra il Galles e gli stessi galletti del ct Fabien Galthiè, che potrebbero oggi fare la storia e conquistare il titolo dopo dieci anni di lungo digiuno.

DIRETTA FRANCIA SCOZIA STREAMING VIDEO TV DMAX: COME SEGUIRE LA PARTITA (6 NAZIONI RUGBY)

La diretta tv di Francia Scozia sarà trasmessa su Motor Trend: l’appuntamento sarà dunque sul numero 59 del telecomando dle digitale terrestre, ma pur la sfida sarà disponibile in diretta streaming video tramite il servizio Discovery Plus. Informazioni utili sul web si troveranno anche sui social network: ricordiamo ad esempio, per limitarci ai profili ufficiali del torneo Rbs 6 Nations, che l’account in italiano su Twitter è @SeiNazioniRugby. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO

DIRETTA FRANCIA SCOZIA: IL CONTESTO

Impazienti di dare il via alla diretta tra Francia e Scozia, match che segna il recupero del terzo turno dei Sei Nazioni 2021 e sfida con cui finalmente chiuderemo questa magnifica edizione della competizione europea, pure serve ora dare un miglior contesto all’incontro che ci attende a Parigi. Come abbiamo accennato prima i galletti sono ancora in lizza per il trofeo: la squadra di Galthiè infatti ha finora messo da parte tre successi conseguiti contro Italia, Irlanda e Galles e un solo KO, rimediato all’inizio di marzo con l’Inghilterra, per il risicato risultato di 23-20. I francesi hanno dunque messo da parte 15 punti e pur distanti 5 lunghezze dai leader dragoni, pur in certe condizioni, potrebbero ancora aver la meglio. Conoscono invece già il proprio destino o quasi, gli scozzesi del ct Townsend. La squadra dei cardi, avendo messo da parte due vittorie e due sconfitte (queste recuperate già con Galles e Irlanda) sa da tempo di aver perso il treno per il titolo del Sei Nazioni 2021: pure in caso di successo, gli scozzesi, potrebbero anche chiudere la manifestazione con qualcosa di più del quarto posto finale. Solo il campo ci darà verdetto.

