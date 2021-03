Diretta Inghilterra Francia/ Streaming video DMax: i galletti sognano! (Sei Nazioni)

DIRETTA INGHILTERRA FRANCIA: CHE BIG MATCH!

Inghilterra Francia, che sarà diretta dall’arbitro sudafricano Peco Pereyra, va in scena alle ore 17:45 (di casa nostra) di sabato 13 marzo, presso il celebre Twickenham Stadium a Londra: l’appuntamento è valido per la 4^ giornata del Sei Nazioni 2021 di rubgy, e rappresenta una grande classica europea tra due nazionali che hanno enorme tradizione. In questo momento meglio i galletti, che si stanno giocando la vittoria del torneo e il Grande Slam: non hanno giocato l’ultimo turno contro la Scozia e dunque per il momento inseguono il Galles in classifica, con la possibilità di aggancio.

Per l’Inghilterra questa potrebbe incredibilmente essere l’ultima spiaggia: in questa edizione del Sei Nazioni 2021 le cose non stanno girando e i sudditi della Regina devono accettare una posizione di rincalzo, di fatto le possibilità di mettere le mani sul titolo sono ridotte al lumicino ma vincere oggi le potrebbe rendere più concrete. Vedremo allora quello che succederà a Twickenham nella diretta di Inghilterra Francia, aspettando che la partita si giochi possiamo fare un rapido excursus su quello che potremmo aspettarci in campo valutando i temi principali della partita.

DIRETTA INGHILTERRA FRANCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inghilterra Francia sarà trasmessa su Motor Trend: rispetto alle scorse edizioni del Sei Nazioni di rugby, ecco dunque una novità perché il gruppo Discovery oltre a Dmax (dove si vedranno le partite degli azzurri) coinvolgerà anche questo altro suo canale che trasmetterà tutte le partite “straniere”. L’appuntamento sarà dunque sul numero 59 del telecomando, oppure in diretta streaming video tramite il servizio Discovery Plus. Informazioni utili sul web si troveranno anche sui social network: ricordiamo ad esempio, per limitarci ai profili ufficiali del torneo Rbs 6 Nations, che l’account in italiano su Twitter è @SeiNazioniRugby. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO

DIRETTA INGHILTERRA FRANCIA: RISULTATI E CONTESTO

Inghilterra Francia è dunque un grande appuntamento in questo Sei Nazioni 2021 di rugby, ma non è la partita che deciderà il titolo: gli inglesi infatti stanno affrontando un torneo parecchio complesso, ovviamente giocando solo cinque match è difficile riuscire a recuperare una sconfitta imprevista che per questa nazionale è stata quella casalinga contro la Scozia, alla prima giornata. Il successo netto contro l’Italia è stato brillante e utile, ma nel frattempo sia i galletti che il Galles hanno ottenuto vittorie esterne con cui sono riuscite a rimanere davanti; il ko di Cardiff ha messo l’Inghilterra in una situazione scomoda, bisognerà dunque vincere oggi e poi fare il colpo all’ultima giornata contro l’Irlanda, ma ormai le possibilità sono chiuse perché il Galles oggi è a Roma per sfidare l’Italia, e a meno di un miracolo il risultato sembra sciritto. La Francia ovviamente ci crede, perché è imbattuta e aspettando di recuperare il match contro la Scozia sogna in grande: l’obiettivo è quello di arrivare a Saint-Denis, il 20 marzo, con gli stessi punti del Galles per avere ancora la possibilità del Grande Slam, in caso contrario bisognerà necessariamente vincere la sfida diretta per portare a casa il trofeo. In ogni caso, settimana prossima saremo di fronte a una grandissima partita ma per il momento scopriamo quello che succederà in Inghilterra Francia…



