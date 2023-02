Diretta Francia Scozia/ Streaming video tv: i britannici sognano! (Sei Nazioni 2023)

DIRETTA FRANCIA SCOZIA: I BLEUS RISCHIANO!

Francia Scozia viene diretta dall’arbitro georgiano Nika Amashukeli: si gioca alle ore 16:00 di domenica 26 febbraio presso lo Stade de France a Saint Denis, ed è valida per la terza giornata del Sei Nazioni 2023. Il XV transalpino ha perso una partita in questo torneo di rugby: non succedeva da tempo, il ko è arrivato contro l’Irlanda due settimane fa e potrebbe già essere determinante per stabilire le gerarchie, visto che in questa terza giornata arriviamo a metà del guado e troviamo due nazionali che sono a punteggio pieno e idealmente si giocano la vittoria.

Diretta/ Galles Inghilterra (risultato finale 10-20): in meta anche Lawrence

Una di queste è proprio la Scozia, che può sognare in grande: demolito anche il Galles, la nazionale scozzese non si pone più limiti ed espugnando lo Stade de France sarebbe davvero in piena e legittima corsa per un titolo che non vede dalla bellezza di 24 anni. Scopriremo presto quello che succederà nell’attesa diretta di Francia Scozia; mentre aspettiamo che la partita di Saint Denis prenda il via possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali che sono legati al match del Sei Nazioni 2023.

Diretta/ Italia Irlanda (risultato finale 20-34) TV8: due mete per Hansen

DIRETTA FRANCIA SCOZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Francia Scozia, come tutte gli altri match del Sei Nazioni 2023, sarà disponibile per gli abbonati alla televisione satellitare: il canale di riferimento per il torneo è sempre Sky Sport Arena, che trovate al numero 204 del vostro decoder. Ricordiamo ovviamente che, in assenza di un televisore, sarà possibile seguire la partita di rugby anche in diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure utilizzando gli stessi apparecchi per usufruire della piattaforma Now Tv.

Diretta/ Inghilterra Italia (risultato finale 31-14): sconfitta amara

DIRETTA FRANCIA SCOZIA: SITUAZIONE E CONTESTO

Con la diretta di Francia Scozia assisteremo quindi a una partita che potrebbe far spiccare il volo alla nazionale britannica: la grande vittoria contro il Galles ha sancito il primo posto in classifica, ufficialmente il secondo per una differenza punti inferiore rispetto a quella dell’Irlanda che è l’altra nazionale ad aver vinto le prime due partite del Sei Nazioni 2023. Da tempo non vedevamo una Scozia così competitiva, ci eravamo abituati a vederla lottare con l’Italia (purtroppo) per evitare il cucchiaio di legno ma in questa edizione del Sei Nazioni 2023 le cose stanno andando parecchio diversamente.

Così anche per la Francia, ma in negativo: evidentemente la sofferta vittoria di Roma doveva essere un campanello d’allarme, perché a Dublino i Bleus non sono mai stati davvero in partita e dunque sono già abbastanza lontani dalla possibilità di fare back to back nel Sei Nazioni. Certo da qui alla fine può ancora succedere di tutto, è comunque abbastanza chiaro che se la Scozia dovesse fare il colpo grosso allo Stade de France i sogni da quelle parti sarebbero decisamente più concreti di quanto lo siano stati negli ultimi anni del Sei Nazioni…











© RIPRODUZIONE RISERVATA