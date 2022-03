Diretta Francia Sudafrica/ Streaming video tv: per Deschamps amichevole “leggera”

DIRETTA FRANCIA SUDAFRICA: LA RIVINCITA DEI BLEUS?

Francia Sudafrica è in diretta dallo stadio Pierre Mauroy di Lille, alle ore 21:15 di martedì 29 marzo: si tratta della seconda amichevole internazionale per i Bleus che, già qualificati ai Mondiali, hanno battuto la Costa d’Avorio sabato scorso e ora se la vedono, sempre in casa, contro la nazionale sudafricana. Il compito per Didier Deschamps è chiaro: alla Coppa del Mondo manca ancora qualche mese ma la difesa del titolo passa anche da queste partite, utili per valutare l’amalgama del gruppo storico e provare a inserire qualche elemento nuovo, che ovviamente dovrà rinnovare la rosa a disposizione del CT.

Il Sudafrica è in calo da qualche anno, e non ha partecipato alla recente Coppa d’Africa vinta dal Senegal; non andrà ai Mondiali, e allora si può ricordare che nel 2010 questo Paese aveva ospitato la Coppa del Mondo e proprio una vittoria contro la Francia degli ammutinati aveva rappresentato una grande sorpresa, pur se inutile. Per i Bleus sarà dunque caccia alla rivincita – da allora non ci sono più stati incroci – vedremo quello che succederà nella diretta di Francia Sudafrica e intanto possiamo fare una rapida valutazione sulle scelte che saranno operate dai due CT, leggendo insieme le probabili formazioni della partita amichevole.

DIRETTA FRANCIA SUDAFRICA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto la diretta tv di Francia Sudafrica non sarà disponibile: i canali della nostra televisione non trasmetteranno queste amichevoli internazionali, e questo significa che non avrete a disposizione nemmeno una diretta Francia Sudafrica in streaming video per seguire la partita. Per avere accesso ad alcune informazioni utili consigliamo comunque di visitare i profili che la UEFA mette a disposizione sui social network: in particolare le pagine di Facebook e Twitter, e questo vale anche per le due federazioni le cui nazionali si affrontano oggi in campo.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA SUDAFRICA

Nella diretta Francia Sudafrica Didier Deschamps potrebbe rivoluzionare tutto o quasi: a partire dal portiere con Maignan favorito su Aréola, poi in difesa dove Kimpembe e Saliba potrebbero affiancare Koundé o Varane, mentre sulle corsie esterne potremmo avere titolare Clauss in luogo di Coman a destra, e Digne per Theo Hernandez sull’altro lato del campo. In mezzo possibile spazio a Guendouzi e Tchouaméni, o Rabiot; da valutare anche il modulo perché Deschamps potrebbe passare al tridente offensivo per sperimentare, quasi certo il ritorno di Mbappé che agirebbe da esterno sinistro lasciando a Ben Yedder la maglia da prima punta, e dunque Moussa Diaby (che può fare anche il trequartista) opererebbe largo a destra.

Anche il Sudafrica di Hugo Brooks può cambiare qualcosa: potremmo vedere una difesa con Xulu e De Reuck a protezione del portiere Bvuma, poi i due terzini potrebbero essere Mobbie e Mashego. A centrocampo si gioca con il classico schieramento a tre: Mokoena il metronomo che opera davanti alla difesa, ai suoi lati invece le due mezzali potrebbero essere Ethan Brooks e Phete. Nel tridente offensivo Tau dovrebbe essere il laterale di destra, sull’altro versante il ballottaggio riguarda Hlongwane e Dolly con Lakay che invece si gioca la maglia da prima punta con Letsoalo, ma naturalmente è difficile scoprire chi potrebbe giocare dal primo minuto questa amichevole.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote Snai che regolano il pronostico sulla diretta Francia Sudafrica ci forniscono informazioni abbastanza nette. Il segno 1 per la vittoria della nazionale di casa vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 1,17 volte la puntata; il segno X che identifica l’eventualità del pareggio porta in dote una vincita corrispondente a 6,50 volte quanto messo sul piatto, mentre con il successo della squadra in trasferta (segno 2) il vostro guadagno con questo bookmaker sarebbe equivalente a 15,00 volte l’importo che avrete deciso di investire.











