DIRETTA FRANCIA UCRAINA U21/ Video streaming Rai: 8 precedenti, meglio i Bleus (Europei 2023, 2 luglio)

DIRETTA FRANCIA UCRAINA U21: I TESTA A TESTA

I precedenti della diretta di Francia Ucraina U21 sono 8: i Bleus sono in vantaggio nel bilancio ma comunque hanno vinto solo tre volte, contro il singolo successo dell’Ucraina e naturalmente quattro pareggi. Ogni singolo match riguarda le qualificazioni agli Europei Under 21, anche le ultime: all’andata, ormai quasi due anni fa, la Francia si era imposta in casa con un sonoro 5-0 frutto dei gol di Arnaud Kalimuendo, Sofiane Diop, Amine Adli e Ryan Cherki, quest’ultimo autore di una doppietta. Al ritorno invece pirotecnico 3-3, con quasi tutti i gol nel primo tempo: in 25 minuti a segno Matthis Abline, Vladyslav Vanat, Khéphren Thuram e Amine Gouiri.

Poi l’Ucraina prima dell’intervallo aveva accorciato con l’autorete di Benoit Badiashile, e al 50’ aveva pareggiato definitivamente grazie a Artem Bondarenko. L’unico successo della nazionale dell’Est Europa è invece datato ottobre 2015, sempre nel girone per le qualificazioni agli Europei che erano quelli di sei anni fa: dopo aver perso in Francia (0-2), l’Ucraina si era vendicata andando a vincere nel modo più dolce possibile, perché aveva trovato il gol del successo al 93’ minuto con Yuriy Vakulko. Ora, la concentrazione si deve necessariamente spostare sul quarto di finale che inizierà tra poco… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA FRANCIA UCRAINA U21 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Francia Ucraina U21 viene trasmessa sulla televisione di stato: l’appuntamento con il quarto di finale agli Europei Under 21 2023 sarà dunque in chiaro per tutti, e nello specifico il canale sarà Rai Sport che trovate al numero 57 del vostro telecomando. In assenza di un televisore sarà poi possibile assistere alla partita anche grazie al servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: basterà infatti visitare il sito di Rai Play oppure installare e attivare la relativa app su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI FRANCIA UCRAINA U21 SU RAIPLAY

FRANCIA UCRAINA U21: UN QUARTO INTRIGANTE!

Francia Ucraina U21, partita in diretta dalla Cluj Arena di Cluj-Napoca, va in scena alle ore 21:00 di domenica 2 luglio: si conclude stasera il programma dei quarti di finale agli Europei Under 21 2023. Chiaramente favorita la Francia, che ha chiuso il girone a punteggio pieno: purtroppo una delle sue vittorie è stata quella contro l’Italia, con un paio di decisioni arbitrali decisamente dubbie ma comunque anche con una qualità che poi è stata confermata contro la Norvegia e soprattutto nel 4-1 rifilato alla Svizzera, quindi attenzione davvero a quello che i Bleus potrebbero fare nella fase ad eliminazione diretta.

L’Ucraina è stata beffata proprio all’ultimo: raggiunta al 90’ dalla Spagna, in virtù di quel gol subito non ha ottenuto il primo posto nel gruppo B (avrebbe affrontato la Svizzera) e ora dunque si trova di fronte una corazzata, anche se va detto che nella prima fase ha fatto bene e dunque ha tutte le possibilità per fare il colpo grosso anche questa sera, arrivando così in semifinale. Nell’attesa di scoprire quello che succederà nella diretta di Francia Ucraina U21, proviamo a dare un rapido sguardo a quelle che potrebbero essere le scelte dei due CT nella partita di Cluj-Napoca, andando a leggere insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA UCRAINA U21

Sylvain Ripoll si affida al 4-3-1-2 in Francia Ucraina U21: in porta dovremmo vedere Chevalier con Loic Badé e Simakan schierati come titolari in mezzo, Kalulu e Niels Nkounkou saranno invece i due terzini. Al centro del campo ecco poi Caqueret che sta ben impressionando in questi Europei Under 21 2023; al suo fianco ci sarà sicuramente Khéphren Thuram, figlio di Lilian, poi a completare la zona mediana dovremmo avere Manu Koné. Cherki farà un passo avanti andando a giocare come trequartista; davanti il ballottaggio è tra Adli e Barcola, uno dei due sarà il partner di Gouiri.

Ruslan Rotan conferma il 4-3-3, tornando a far giocare i suoi titolari: Trubin dunque sarà nuovamente in porta, Batagov e Taloverov agiranno davanti a lui come centrali con i terzini che saranno Sych a destra e Vivcharenko sull’altro versante. In mezzo al campo Artem Bondarenko dovrebbe fare una delle due mezzali; Brazhko sarà schierato come perno davanti al reparto arretrato, Krystiv invece sarà l’altra mezzala. Per quanto riguarda il tridente offensivo, Kashchuk e Sudakov avranno la maglia sugli esterni, con Sikan centravanti; è destinato nuovamente alla panchina Mudryk.

QUOTE E PRONOSTICO

Volendo approfondire il discorso sulla diretta di Francia Ucraina U21, possiamo fare una rapida analisi sulle quote che l’agenzia Snai ha emesso per questa partita valida per i quarti di finale degli Europei Under 21 2023. Il segno 1 che identifica la vittoria della Roja vi farebbe guadagnare 1,63 volte quanto messo sul piatto; il pareggio, che viene regolato dal segno X, porta in dote una vincita che corrisponde a 4,00 volte l’importo investito mentre con il segno 2, sul quale puntare per la vittoria dei rossocrociati, il bookmaker in questione vi premierebbe con una somma che equivale a 5,25 volte la vostra giocata.











