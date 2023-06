Diretta/ Svizzera Francia U21 (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca! (oggi 28 giugno 2023)

DIRETTA SVIZZERA FRANCIA U21 (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Finalmente sta per cominciare l’attesa diretta di Svizzera Francia U21 a Cluj, sede di tutte le partite del girone D degli Europei Under 21, organizzati da Romania e Georgia, grazie naturalmente a due stadi differenti. Analizziamo allora adesso più nel dettaglio le statistiche delle due Nazionali dopo le precedenti due partite. La Svizzera Under 21 può contare su 3 punti in classifica, perché ha raccolto finora una vittoria al debutto contro la Norvegia e una sconfitta, maturata domenica contro l’Italia nonostante il tentativo di rimonta nel secondo tempo.

La differenza reti è pari a zero, dal momento che i giovani elvetici finora hanno segnato quattro gol e ne hanno incassati altrettanti – curiosamente, sono in tutto e per tutto numeri identici a quelli dell’Italia. La Francia invece è al comando della classifica a punteggio pieno, con due vittorie su altrettante partite disputate, con tre gol segnati e soprattutto un solo gol incassato, per cui la differenza reti è pari a +2 per i giovani transalpini. Adesso però non è più tempo di calcoli e ragionamenti, infatti la diretta di Svizzera Francia U21 finalmente comincia tra pochissimi minuti! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA SVIZZERA FRANCIA U21 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Svizzera Francia U21 non dovrebbe essere prevista in Italia e che di conseguenza, salvo variazioni di palinsesto, non avremo nemmeno una diretta streaming video di Svizzera Francia U21, quindi il principale punto di riferimento per aggiornamenti in tempo real sulla partita sarà il sito ufficiale della Uefa, nella sezione riservata agli Under 21.

SVIZZERA FRANCIA U21: I TESTA A TESTA

Non stupisce naturalmente osservare che la diretta di Svizzera Francia U21 vanti una discreta tradizione: anche limitandoci all’ultimo quarto di secolo circa, per la precisione dal marzo 1997 in poi, contiamo undici precedenti nei quali è in vantaggio la Francia Under 21, la quale infatti può contare su cinque vittorie a fronte di quattro pareggi e appena due successi per la Svizzera. Attenzione tuttavia al fatto che le due vittorie elvetiche siano arrivate tutte negli ultimi quattro incontri, nei quali dunque la Francia è in ritardo avendo raccolto solamente una vittoria e un pareggio.

I due precedenti più recenti sono relativi alla fase di qualificazione per lo scorso Europeo Under 21 del 2021, nella quale ci furono una vittoria per parte, sempre con il punteggio di 3-1 in favore della squadra padrona di casa. Il momento in assoluto migliore per la Francia Under 21 fu invece tra l’ottobre 2005 e il febbraio 2007, quando ottenne una vittoria esterna per 0-3 e un successo casalingo per 4-0. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SVIZZERA FRANCIA U21: FRANCESI FAVORITI!

Svizzera Francia U21, in diretta alle ore 20.45 (le 21.45 locali) di questa sera, mercoledì 28 giugno, si giocherà a Cluj (Romania) presso lo stadio Dr. Constantin Rădulescu e sarà la partita valida per l’ultima giornata del girone D degli Europei Under 21 2023, che è anche quello dell’Italia. La partita quindi ci riguarda da vicino: con la vittoria di domenica contro gli elvetici abbiamo raggiunto proprio la Svizzera al secondo posto in classifica e quindi questo decisivo piazzamento che vale la qualificazione per i quarti di finale del torneo, salvo clamorose combinazioni di risultati in questo mercoledì di fine giugno, dovrebbe essere in bilico proprio fra noi e la Svizzera Under 21.

In ballo c’è anche la possibilità di qualificarsi per le Olimpiadi di Parigi 2024 nel torneo di calcio maschile, problema che in verità non coinvolge la Francia, che ha già in tasca il pass olimpico come Paese organizzatore ed è anche vicinissima ai quarti dopo le due precedenti vittorie. I transalpini sono però tra i grandi favoriti per questo Europeo, anche se ricordiamo bene come contro l’Italia siano stati decisivi episodi arbitrali a dir poco controversi per facilitare i giovani Bleus. Adesso tuttavia siamo soprattutto curiosi di scoprire che cosa ci dirà la diretta di Svizzera Francia U21…

PROBABILI FORMAZIONI SVIZZERA FRANCIA U21

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Svizzera Francia U21. Per gli elvetici allenati da Patrick Rahmen resta qualche dubbio, relativo naturalmente alle indicazioni contraddittorie emerse nella partita contro l’Italia, una disfatta quasi tramutata in rimonta epica. Con tutte le incertezze del caso, proviamo comunque a indicare il 4-4-1-1 come modulo di riferimento, con questi possibili titolari: Saipi in porta; davanti a lui la difesa a quattro con Blum, Stergiou, Burch e Omeragic da destra a sinistra; altra linea a quattro a centrocampo con Ndoye, Jashari, Sohm e Imeri; infine, il reparto offensivo della Svizzera Under 21 potrebbe prevedere Males come trequartista alle spalle del centravanti Amdouni.

Sul fronte transalpino potrebbe esserci del turnover, ma con cautela perché la posizione della Francia Under 21 non è comunque ancora del tutto definita. Allora, almeno sulla carta minimizziamo i possibili cambiamenti e nel modulo 4-4-1-1 di Sylvain Ripoll (speculare a quello elvetico) proviamo ad indicare i seguenti undici giocatori titolari: Chevalier in porta; davanti a lui da destra a sinistra i quattro difensori Diakité, Simakan, Lukeba e Larouci; altra linea a quattro a centrocampo, dove potrebbero essere titolari Adli, Chotard, Caqueret e Olise; infine, indichiamo come trequartista Le Fee e come centravanti Kalimuendo per comporre il reparto offensivo della Francia Under 21.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Svizzera Francia U21 in base alle quote offerte dall’agenzia Snai sulla partita. I transalpini (formalmente in trasferta) partono favoriti, il segno 2 di conseguenza è quotato a 1,87, mentre poi si sale a quota 3,65 sul segno X in caso di pareggio e fino a 3,80 volte la posta in palio sul segno 1 qualora fosse la Svizzera Under 21 a vincere questa sera.











