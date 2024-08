DIRETTA FRANCIA GERMANIA STREAMING: SEMIFINALE TUTTA EUROPEA! (OLIMPIADI PARIGI 2024)

Grande appuntamento con la diretta Francia Germania, la prima semifinale di basket maschile alle Olimpiadi Parigi 2024: una sfida tutta europea ci attende alle ore 17:30 di giovedì 8 agosto, uno spettacolo tra due nazionali che sentono l’odore delle medaglie. La Francia naturalmente può contare sulla spinta del pubblico di casa: argento olimpico in carica, è sempre arrivata a un centimetro dai successi e ora con l’aggiunta di Victor Wembanyama può sognare davvero, anche se nella vittoria contro il Canada a brillare davvero sono stati i presunti comprimari, a cominciare da Isaia Cordinier che con 20 punti ha indicato la via per eliminare una delle grandi favorite per le medaglie.

La Germania è arrivata alle Olimpiadi Parigi 2024 forte del titolo mondiale vinto un anno fa: un grande risultato per un gruppo che ha poi confermato la propria competitività fin dal girone dei Giochi, per poi andare a eliminare la Grecia di Giannis Antetokounmpo con una bella prova di forza. Le stelle in campo nella diretta Francia Germania non mancheranno, saranno determinanti ma poi in una semifinale olimpica conterà anche e soprattutto il collettivo, dunque tra poco scopriremo cosa succederà in questo match che spalanca le porte sulle medaglie alle Olimpiadi Parigi 2024.

FRANCIA GERMANIA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per seguire la diretta tv Francia Germania, semifinale di basket alle Olimpiadi Parigi 2024 potrete rivolgervi alla televisione di stato, che trasmette la partita in chiaro: i canali che seguono i Giochi sono come sempre Rai Due e Rai Sport (questo al numero 558 del digitale terrestre), ricordando ovviamente l’alternativa della diretta streaming video tramite il sito o l’applicazione ufficiale di Rai Play.

Per i clienti della televisione satellitare sarà naturalmente garantita la trasmissione su Eurosport (i canali sono ai numeri 210 e 211 del decoder), mentre in generale restano valide le opzioni di diretta streaming video, anche per Francia Germania di basket, attraverso le piattaforme che si occupano delle Olimpiadi Parigi 2024 – a pagamento – quindi Discovery Plus, Now Tv, Tim Vision e DAZN. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI FRANCIA GERMANIA

DIRETTA FRANCIA GERMANIA: SARÀ UN GRANDE SHOW

La diretta Francia Germania regalerà la finale alle Olimpiadi Parigi 2024: può essere facile dire che i transalpini siano favoriti per il fatto di giocare in casa, e per la Francia c’è anche il discorso di voler riscattare non tanto l’argento olimpico di Tokyo (contro gli Usa sarebbe stata dura per chiunque) quanto la clamorosa eliminazione al primo turno dei Mondiali, certamente il punto più basso toccato in anni che ci hanno detto come questa nazionale abbia un talento anche sconfinato ma non sia mai riuscita a superare l’ultimo ostacolo. Come detto l’aggiunta di Wembanyama, soprattutto difensivamente, fa la differenza ma la Francia ha saputo lanciare le sue seconde linee ad un ruolo di protagonisti.

La Germania campione del mondo doveva dimostrare di potersi ripetere, e lo ha fatto: già raggiungere la semifinale alle Olimpiadi Parigi 2024 è un segno di questo, attenzione ai tedeschi che al loro interno hanno elementi NBA che in ambito FIBA sanno dominare. Dennis Schroeder è un veterano e lo conoscevamo bene, a lui si sono poi aggiunti i fratelli Moritz e Franz Wagner: la Germania è una nazionale profonda che, a differenza dei tempi del grande Dirk Nowitzki, ha saputo creare una squadra vera con tante soluzioni, anche se poi dipende sempre dai singoli di cui sopra. Tra poco dunque la diretta Francia Germania…