Diretta Francia Usa/ Finale VNL 2022 streaming video tv: ultimo atto equilibrato!

Francia Usa è in diretta dalla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, alle ore 21:00 di domenica 24 luglio: la finale di Volley Nations League 2022 ci dirà dunque quale delle due nazionali otterrà il titolo, con un po’ di rammarico per la mancata presenza dell’Italia. Per il secondo anno consecutivo la nostra nazione organizza la Final Eight del torneo, ma se nel 2021 gli azzurri avevano fatto male nella competizione questa volta sono riusciti ad arrivare in semifinale, schiantando l’Olanda e regalandosi la Francia. Qui però i transalpini si sono rivelati più forti: 0-3, Italia a casa e finale per una Francia che va a caccia del primo titolo.

Come del resto gli Stati Uniti, che in semifinale hanno ottenuto lo stesso risultato: bellissima la vittoria degli Stars & Stripes su una Polonia che forse partiva leggermente favorita. Adesso la diretta di Francia Usa promette ovviamente scintille, perché stiamo parlando di due nazionali abituate ad arrivare in fondo in VNL e che sono anche particolarmente in forma; staremo a vedere quello che succederà sul parquet della Unipol Arena, nel frattempo possiamo fare qualche approfondimento e riflessione sui temi principali legati al match.

La diretta tv di Francia Usa sarà disponibile sui canali della televisione satellitare: ancora una volta infatti la Nations League Volley 2022 viene trasmessa su Sky, dunque anche la finale sarà un appuntamento riservato agli abbonati che dovranno selezionare il canale sul decoder. In assenza di un televisore c’è una doppia modalità per la diretta streaming video: la prima è legata al satellite con l’applicazione Sky Go, la seconda invece riguarda il sito in pay-per-view Volleyball World, sul quale potrete essere clienti oppure acquistare il singolo match, in questo caso la finale di VNL 2022.

Ci avviciniamo quindi alla diretta di Francia Usa: la finale di Volley Nations League 2022 è interessante anche perché entrambe le nazionali, come già accennato, non hanno mai vinto questo torneo che è nato quattro anni fa, e che fino a questo momento ha visto soltanto due federazioni sul gradino più alto del podio. Francia e Usa però, possiamo dirlo, hanno sempre onorato la VNL: entrambe sono riuscite a salire sul podio in due occasioni, se per gli Stati Uniti il periodo splendente dura da tempo, con risultati che ne hanno fatto sempre una delle nazionali più competitive al mondo.

I francesi sono invece cresciuti esponenzialmente in epoca più recente, riuscendo a stabilirsi nell’élite del volley internazionale. Questa finale è il giusto premio per il lavoro svolto; come dicevamo è un peccato che non ci sia l’Italia, soprattutto perché gli azzurri avrebbero potuto festeggiare davanti al loro pubblico e fare il bis dopo il trionfo delle ragazze; questo però non toglie il fatto che la diretta di Francia Usa sia una partita ricca di spettacolo ed emozioni, non ci resta che scoprire chi sarà a vincerla…











