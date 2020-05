Diretta Friburgo Leverkusen/ Streaming video e tv: Bosz cerca il riscatto

Pubblicità

Friburgo Bayer Leverkusen, in diretta dallo Schwarzwald Stadion di Friburgo, è la partita in programma oggi, venerdì 29 maggio per la 29^ giornata della Bundesliga: fischio d’inizio fissato per le ore 20.30. Dopo un intensissimo e emozionante turno infrasettimanale ecco che il primo campionato tedesco (il primo a ripartire dopo lo stop per l’emergenza coronavirus), torna in campo già oggi con la diretta tra Friburgo e Leverkusen, match che si rivelerà non solo molto divertente, ma pure decisivo per le sorti delle due formazioni. La squadra bianconera infatti ancora non ha trovato la vittoria da che si è tornati in campo: pure gli uomini di Streich non possono permettersi di perdere altri punti per strada per non abbandonare il sogno Europa per il finale di stagione. Pure le aspirine oggi dovranno andare al riscatto: il KO vissuto solo in settimana contro il Wolfsburg non ha fatto certo bene allo spogliatoio di Bosz e non solo per il risultato, quanto per la prestazione disastrosa messa in campo. Oggi bisognerà fare sul serio dunque per il Bayer che pure come il Friburgo non avrà il supporto dei tifosi: la partita infatti verrà disputata a porte chiuse.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la partita tra Friburgo e Leverkusen, prevista alle ore 20.30 sarà visibile in diretta tv su Sky: appuntamento ai canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Football (203). Diretta streaming video garantita per gli abbonati al servizio con l’app Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI FRIBURGO LEVERKUSEN

Benché si abbia sulle gambe un duro turno infrasettimanale, per le formazioni di Streich e di Bosz non è il momento di mollare: entrambi i tecnici dunque per le probabili formazioni di Friburgo Leverkusen potrebbero puntare ancora una volta sui proprio titolari o gran parte, tenuto però conto anche degli infortuni finora occorsi (Kubler, Haberer, Ravet e Volland). Ecco che allora per i bianconero Streich dovrebbe confermare il 3-4-3 con l’azzurro Grifo titolare in attacco in compagnia di Petersen prima punta e Holer. Toccherà invece a Schmidt, Koch, Hofler e Gunter agire nella mediana, mentre per la difesa oggi si faranno avanti dal primo minuto Gulde, Lienhart e Heintz. Per il Leverkusen Bosz dovrebbe scommettere sul 3-4-3 come modulo di partenza con in attacco l’immancabile Havertz, questo in compagnia di Alario e Diaby. Dovrebbe poi toccare al quartetto con Amiri, Aranguiz, Baumgartlinger e Sinkgraven schierarsi a centrocampo, mentre nella difesa, dove tra i pali non mancherò Hradecky, il tecnico dovrebbe puntare su Tah, Bender e Tapsobah, come già occorso in passato.

QUOTE E PRONOSTICO

A dispetto dal fattore campo, ecco che per la diretta tra Friburgo e Leverkusen il pronostico è decisamente a favore della compagine oggi ospite. Anche la Snai, concedendo le quote per l’1×2 ha infatti fissato a 4.50 il successo dei bianconeri, contro il più basso 1.70 segnato per la vittoria delle aspirine: il pareggio vale invece la quotazione di 4.00.



