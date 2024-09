DIRETTA BARI MANTOVA, DUE INIZI COMPLETAMENTE DIVERSI

Da una parte chi è partito male, dall’altra chi ha avuto inizio favorevole. La diretta Bari Mantova mette a confronto due squadre che hanno approcciato a questa Serie B in maniera diversa. La gara andrà in scena sabato 14 settembre alle ore 15:00.

I pugliesi hanno fatto molta fatica in questo avvio collezionando zero punto nelle prime due giornate tra Juve Stabia e Modena. C’è stata poi una piccola ripresa ovvero il pareggio per 1-1 col Sassuolo e quello a reti bianche con la Sampdoria in trasferta.

Il Mantova invece conta solamente una sconfitta ovvero quella in casa della Juve Stabia per 1-0. Per i presto, i biancorossi sono sempre andati a punti: pareggio contro la Reggiana all’esordio e due vittorie contro Cosenza e Salernitana tra le mura amiche.

DOVE VEDERE DIRETTA BARI MANTOVA, STREAMING VIDEO TV

Se siete interessati a vedere la diretta Bari Mantova avete una sola soluzione ovvero sottoporre l’abbonamento a DAZN.

Stesso discorso vale per quanto riguarda la diretta streaming che verrà trasmessa sull’applicazione dell’emittente streaming detentrice dei diritti.

LE PROBABILI FORMAZIONI BARI MANTOVA

Adesso guardami insieme le probabili formazioni Bari Mantova. I padroni di casa si schiereranno secondo il 3-5-2 con Radunovic in porta, Pucino, Vicari e Mantovani in difesa. Nel folto centrocampo ci saranno Oliveri, Benali, Maiello, Lella e Favasuli a chiudere il reparto. In attacco Lasagna e Falletti.

Il Mantova si disponde invece con l’assetto tattico 4-2-3-1. Tra i pali Festa, retroguardia formata da Radaelli, Brignani, Redolfi e Bani, In mediana Trimboli e Burrai con Galuppini, Aramu e Ruocco a riempire la trequarti di campo. Unica punta Mensah.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE BARI MANTOVA

Come ultima sezione andiamo a controllare le quote per le scommesse sulla diretta Bari Mantova. A partire favorita è la squadra pugliese che gioca in casa, offerto dai bookmakers a 2.05. Il 2 fisso è dato invece a 3.70 con la X del pareggio a 3.30.

Capitolo reti, il Gol vale a dire entrambe le squadre a segno viene offerto a 1.95 contro l’1.80 del No Gol. Over e Under 2.5 rispettivamente a 2.10 e 1.70.