Diretta Frosinone Bari/ Streaming video tv: scontro diretto ai vertici (Serie B)

DIETTA FROSINONE BARI: PARTITA COMBATTUTA!

La diretta di Frosinone Bari è un vero e proprio big match della decima giornata del campionato di Serie B: le due squadre, infatti, hanno entrambe 18 punti e occupano il secondo posto della classifica insieme alla Reggina. La partita in programma sabato 22 agosto a partire dalle ore 14.00 allo Stadio Benito Stirpe si preannuncia dunque alla pari. Per dare una risposta concreta nella corsa alla vetta sarà necessario ottenere punti importanti in occasione di questo scontro diretto, viceversa a beneficiarne saranno le altre contendenti.

DIRETTA/ Parma Bari (risultato finale 1-0): la decide il timbro di Benedyczak

Entrambe le compagini arrivano comunque da un ottimo momento e daranno il massimo per ottenere un risultato utile. In occasione dello scorso turno, i ciociari hanno trionfato in casa del Venezia. I pugliesi invece hanno subito una battuta d’arresto inaspettata tra le mura amiche contro l’Ascoli, ma sono immediatamente pronti a riscattarsi. Il primo posto della classifica è ancora a portata di mano per ambedue le squadre.

Diretta/ Bari Ascoli (risultato finale 0-2): cade a sorpresa la formazione pugliese!

FROSINONE BARI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Frosinone Bari sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Frosinone Bari in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

Diretta/ Cesena Frosinone Primavera (risultato finale 0-1): ciociari, 3 punti e vetta

Per quanto riguarda la seconda emittente, invece, per vedere la sfida in televisione sarà necessario avere una SmartTv oppure un accessorio utile a collegare il dispositivo ad Internet, come Chromecast o Amazon Fire Stick o ancora una consolle come Playstation e Xbox. In alternativa è possibile vedere la partita Frosinone Bari in diretta streaming sul sito ufficiale oppure sulle applicazioni per smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE BARI

Le probabili formazioni della diretta Frosinone Bari, partita valida per la decima giornata di Serie B, rivelano che ci sarà qualche cambiamento negli schieramenti rispetto al precedente turno, più che altro per quel che concerne gli ospiti. I ciociari infatti da parte loro non vorrebbero cambiare molto, dato l’ottimo risultato ottenuto. Non sono al meglio, però, Kone, Caso e Oyono. Il tecnico Fabio Grosso dovrebbe dunque optare per un 4-3-3 così strutturato: Turati; Cotali, Szyminski, Lucioni, Sampirisi; Lulic, Mazzitelli, Boloca; Caso, Mulattieri, Garritano. Gli ospiti invece dovranno fare a meno dello squalificato Di Cesare e l’infortunato Maiello, mentre sono da verificare le condizioni di Antenucci, Folorunsho e Pucino. Il tecnico Michele Mignani dovrebbe dunque schierare i suoi in un 4-3-1-2 così disegnato: Caprile; Ricci, Vicari, Terranova, Pucino; Folorunsho, Maita, Benedetti; Bellomo; Cheddira, Antenucci.

QUOTE FROSINONE BARI

Le quote della diretta Frosinone Bari, seppure confermino che il big match di Serie B sia alla pari, danno per favoriti i ciociari: andiamo a vedere quelle offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, si trova a 2.00. Il trionfo degli ospiti, con il segno 2, è proposto invece a 3.85. Il pareggio, con il segno X, è fissato infine a 3.25.











© RIPRODUZIONE RISERVATA