Diretta Venezia Frosinone/ Streaming video tv: ciociari cercano continuità (Serie B)

La nona giornata del campionato di Serie B si aprirà con la diretta di Venezia Frosinone, in programma venerdì 14 ottobre a partire dalle 20.30 allo Stadio Pierluigi Penzo. Le due squadre stanno vivendo un momento molto diverso tra loro. I lagunari infatti militano in una zona pericolosa della classifica, avendo conquistato soltanto 8 punti in questo avvio di stagione. I ciociari al contrario sono partiti subito forte, occupando i vertici della classifica, salvo poi inciampare in qualche occasione nelle ultime gare, tanto che ora si trovano al quinto posto a quota 15.

Entrambe le squadre dunque sono accomunate dalla necessità di trovare continuità. In occasione dello scorso turno il Venezia è stato messo ko dal Bari. Una brutta batosta dopo la fiducia che era arrivata in virtù della precedente vittoria contro il Cagliari. Il Frosinone invece è reduce dal trionfo contro la SPAL, ottenuto dopo la sconfitta sul campo del Parma.

VENEZIA FROSINONE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Venezia Frosinone sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Venezia Frosinone in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

Per quanto riguarda la seconda emittente, invece, per vedere la sfida in televisione sarà necessario avere una SmartTv oppure un accessorio utile a collegare il dispositivo ad Internet, come Chromecast o Amazon Fire Stick o ancora una consolle come Playstation e Xbox. In alternativa è possibile vedere la partita Venezia Frosinone in diretta streaming sul sito ufficiale oppure sulle applicazioni per smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA FROSINONE

Le probabili formazioni della diretta Venezia Frosinone non dovrebbero risentire di particolari assenze. Le due squadre non sono state colpite infatti dalle decisioni del Giudice Sportivo. Al di là di qualche forfait dettato da condizioni fisiche non ottimali, dunque, gli allenatori dovrebbero avere tutti i giocatori a disposizione.

Gli arancioneroverdi di mister Ivan Javorcic potrebbero comunque cambiare qualcosa rispetto alla precedente partita, data la sconfitta maturata. Il tecnico potrebbe mettere in campo i suoi in un 3-5-2 così strutturato: Joronen; Ceccaroni, Modolo, Wisniewski; Haps, Cuisance, Busio, Andersen, Zampano; Pohjanpalo, Novakovic I gialloblù trascinati da Fabio Grosso invece dovrebbero quasi totalmente essere confermati, dato che nello scorso turno sono stati ampiamente promossi. L’undici di partenza per la formazione ospite dovrebbe per cui essere un 4-2-3-1 così proposto: Turati; Sampirisi, Lucioni, Szyminski, Cotali; Mazzitelli, Kone; Ciervo, Garritano, Caso; Moro.

QUOTE VENEZIA FROSINONE

Le quote della diretta Venezia Frosinone, nonostante la differenza in classifica delle sue compagini, sono piuttosto equilibrate. Andiamo a dare un’occhiata a quelle proposte dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, si trova a 2.80, mentre il successo degli ospiti, con il segno 2, è a 2.60. Il pareggio, con il segno X, è fissato infine a 3.15. I ciociari, tra l’altro, in questo campionato non hanno mai ancora pareggiato.











