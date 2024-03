DIRETTA/ Frosinone Bologna Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca, via! (30 marzo 2024)

DIRETTA FROSINONE BOLOGNA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Con la diretta di Frosinone Bologna Primavera stiamo per raccontare il delicatissimo incrocio per la salvezza nel campionato Primavera 1. Straordinaria la trasformazione dei giovani ciociari nel girone di ritorno: una squadra condannata alla retrocessione, che ha fatto appena 3 punti nelle prime metà di stagione, ne ha poi fatti 17 nelle altre nove giornate che sono state disputate, vero che ha perso le ultime due trasferte ma ci sono state anche cinque vittorie in questo percorso, un passo davvero importante per una squadra che adesso comincia davvero a sperare.

Per quanto riguarda il Bologna, la squadra felsinea è per contro andata in crisi: la vittoria manca da dieci giornate, in questo filotto negativo sono ben sette le partite perse e infatti la classifica è sensibilmente peggiorata, inoltre la squadra emiliana non vince una partita casalinga dallo scorso 10 dicembre. Adesso finalmente mettiamoci comodi e stiamo a vedere cosa ci dirà il campo, perché finalmente è arrivato il momento che stavamo aspettando per questo delicatissimo incrocio: la diretta di Frosinone Bologna Primavera comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA FROSINONE BOLOGNA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere la diretta di Frosinone Bologna Primavera basterà collegarsi al canale 60 del digitale terrestre, perciò sarà visibile in chiaro su Sportitalia. Per i più “Smart” sarà visibile in streaming anche sul sito ufficiale dell’emittente televisiva.

LA PRESENTAZIONE

Immergiamoci nello scontro salvezza di questa diretta di Frosinone Bologna Primavera, match valido per la 27esima giornata di campionato che avrà il suo fischio di inizio oggi 30 marzo 2024 alle ore 15. Il Bologna occupa l’ultimo posto in classifica, reduce da una sconfitta per 2-0 contro l’Atalanta, mentre il Frosinone si trova appena sopra, al penultimo posto, dopo due sconfitte consecutive, di cui l’ultima contro l’Empoli.

Entrambe le squadre cercheranno di ottenere una vittoria fondamentale per allontanarsi dalla zona retrocessione e rilanciare le proprie ambizioni nel campionato Primavera. Anche se ormai, le partite per rimettersi in carreggiata cominciano a scarseggiare.

FROSINONE BOLOGNA PRIMAVERA: PROBABILI FORMAZIONI

Probabili formazioni della diretta di Frosinone Bologna, con la speranza di inquadrare i possibili protagonisti del match: Boccia dovrebbe giocare un ruolo chiave nel centrocampo, cercando di recuperare palloni e fornire supporto sia in fase difensiva che offensiva.

La sua presenza potrebbe essere cruciale per mantenere il controllo del gioco e per cercare di creare opportunità nella metà campo avversaria. Per il Bologna, invece, ci si aspetta che Ebone giochi un ruolo importante in attacco, cercando di sfruttare la sua abilità nel fornire assist e creare occasioni da gol per la sua squadra.

FROSINONE BOLOGNA PRIMAVERA, LE QUOTE

Come di consueto andiamo anche a dare un occhio alle principali quote della diretta di Frosinone Bologna Primavera pubblicate sul sito della Sisal: la vittoria ciociare è data a 2,5 mentre quella rossoblu a 2,6. Il pareggio invece a 2,2.











