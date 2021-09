DIRETTA/ Frosinone Brescia (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca!

DIRETTA FROSINONE BRESCIA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta di Frosinone Brescia sta finalmente per cominciare: il match del Benito Stirpe, che apre la 5^ giornata di Serie B, ci porta ad aggionare il bilancio tra le due compagini che nel Lazio si sono affrontate per 8 volte. La squadra di casa si è imposta in 5 occasioni con 2 successi degli ospiti e appena 1 pari. I ciociari non vincono dal dicembre 2017, una gara terminata col risultato finale di 2-0 grazie ai gol di Citro e Dionisi tra minuti 29 e 76. La gara terminò con un po’ di tensione per la squadra ospite che terminò anche il match in inferiorità numerica a causa del rosso diretto ricevuto da Meccariello al minuto 81.

L’ultimo precedente ci racconta l’ultimo successo delle rondinelle in questo match, un successo per 0-1 dello scorso 13 marzo. A fronte di una gara vissuta su grandissimo equilibrio la decideva Ndoj al minuto 92 grazie a una palla al bacio messa dentro da Ndoj. L’unico pari in casa dei gialloblù corrisponde a una gara che terminò a reti inviolate nel gennaio del 2008 quando le due squadre giocavano, come in tutti gli altri precedenti, sempre in cadetteria. Ora però è davvero il momento di metterci comodi e stare a vedere quello che succederà sul terreno di gioco, spazio al campo perchè la diretta di Frosinone Brescia prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA FROSINONE BRESCIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Buone notizie per seguire la diretta tv di Frosinone Brescia, perché la partita sarà disponibile sui canali di Sky Sport, mentre in caso di diretta streaming video ci sarà addirittura una triplice possibilità, tramite Sky Go oppure anche sulla piattaforma DAZN o ancora tramite Helbiz.

FROSINONE BRESCIA: SFIDA AD ALTA QUOTA!

Frosinone Brescia, in diretta alle ore 20.30 di questa sera, lunedì 20 settembre 2021, si gioca allo stadio Benito Stirpe della città ciociara ed è l’anticipo di lusso che apre la quinta giornata del campionato di Serie B, che infatti sta per vivere il primo turno infrasettimanale della stagione 2021-2022. Sono molti i temi d’interesse che accompagnano la diretta di Frosinone Brescia, anticipo di alta classifica fra i ciociari a quota 8 punti e le Rondinelle lombarde a quota 10 punti.

Il Frosinone arriva dal colpaccio per 0-2 a Como nel primo anticipo del venerdì dello scorso turno, poche ore dopo aveva giocato il Brescia, un pareggio per 2-2 contro il Crotone che ha visto i lombardi per la prima volta bloccati in questo campionato, ma comunque sempre nelle posizioni di altissima classifica. Il Frosinone cerca il sorpasso, mentre il Brescia potrebbe tornare capolista solitario, almeno per una volta. Ne vedremo delle belle, speriamo di divertirci molto con la diretta di Frosinone Brescia questa sera…

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE BRESCIA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per Frosinone Brescia. Modulo 4-3-3 per i padroni di casa di mister Fabio Grosso, ex della partita: in porta Ravaglia; davanti a lui i quattro difensori dovrebbero essere Zampano, Szyminski, Gatti e Cotali da destra a sinistra; a centrocampo i favoriti nel terzetto mediano sono Rohden, Boloca e Garritano; in attacco invece al fianco di Canotto e Ciano potrebbe giocare Tribuzzi.

Possibile un turnover più consistente nel Brescia di mister Filippo Inzaghi. Mateju, Cistana, Mangraviti e Pajac dovrebbero agire da destra a sinistra nella difesa a quattro davanti al portiere Joronen; possibili novità a centrocampo, dove disegniamo il terzetto con Bisoli, Van de Looi e Cavion; potrebbe cambiare anche il reparto offensivo, infatti per completare il 4-3-2-1 delle Rondinelle ipotizziamo Leris e Palacio alle spalle del centravanti Moreo.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Frosinone Brescia, in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Questo pronostico si annuncia abbastanza equilibrato, anche se il fattore campo potrebbe dare un piccolo vantaggio ai ciociari: segno 1 quotato a 2,45, mentre poi si sale a quota 2,95 per il segno 2 in caso di colpaccio del Brescia e fino a 3,15 in caso di pareggio sul segno X.

